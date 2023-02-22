難忘《斷網》與林家棟牀底肉搏 郭富城呻被盜肖像變網上賭場代言人

【明報專訊】郭富城（城城）與林家棟合演電影《斷網》，城城飾演天才網絡保安員，與黑客「搏鬥」，同時為拯救被擄走的女兒，跟殺手展開連場打鬥，拳拳到肉，打到飛起，一點也不輕鬆。城城稱除了古裝片，《斷網》是他打得最多的一部，尾段在中環大館的追逐戲，足足打了7天，全部親身上陣，幸沒發生意外，周身瘀就在所難免，他說：「真打絕無花巧，跳牆及在棚架打鬥，有一定危險。」

家棟驚失財 拒用網上理財

談到在賓館狹窄房間的牀底埋身肉搏，城城與林家棟齊聲說又熱又逼，後者還帶傷上陣。林家棟說：「前一晚拍另一部電影整傷個鼻。」拍攝時城城就住家棟，「地方實在太狹窄，只容納到我們及一個攝影師，要用真力，又要搶家棟支槍，好驚撞到佢個鼻」。是否一take過？家棟提高聲線說：「當然不是，鄭保瑞（監製）呀！」城城指有場戲看不到家棟正面，最終都要家棟親身上陣，鄭保瑞才收貨，「講我從後將家棟的頭撞向牆，初時家棟用替身，結果拍了20次都不收貨，武指親自上陣也未能過關」。家棟說：「最後補戲，我親自拍，一 take完成。」

城城透露導演在南生圍打造一個網絡森林，他要在網絡森林裏演繹網絡世界發生的事情，是港產片第一次那麼深入呈現網絡世界，「題材好新，如果觀眾喜歡，未來可以天馬行空，有很多創作空間，可延伸下去」。問他們可曾試過墮入網上騙案？城城說：「最激氣被盜用肖像，成為網上賭場代言人，又利用我叫人買虛擬貨幣。曾想投訴，但投訴無門，因為沒法例管制，所以奉勸粉絲和玩電腦的人，真的要小心。」家棟叫大家放心，他只用電腦聽歌、睇片及睇劇本，「網絡帶給大家生活上方便，但沒有安全感，真係驚，我連網上理財都不用，感覺沒安全感。手機也很少App，對文字沒感情，喜歡聽聲，有需要會直接打電話」。城城認同，同樣很少上網，覺得在網上傾偈和討論不安全。

城城有劇本 準備自導自演圓夢

林家棟跟城城都是電影發燒友，私下經常談電影，還爆城城想做導演。城城承認：「已有劇本，故事講復仇，也包含友情、愛情及親情，當然還有動作，不排除自導自演，希望60歲前圓夢。」兩人會否攜手合作，城城執導，家棟監製？城城認為什麼都有可能。

記者：柯美

攝影：劉永銳