「Philip仔」梁禹勤專注學業告別《愛．回家》 許家傑不捨 曬「全家福」撐兒子決定

許家傑（右）與梁禹勤（左）在劇中演父子，合作6年感情要好，前者已當後者是親生仔。（網上圖片）

許家傑（右起）貼出跟Philip仔和大小姐「一家三口」合照，大表不捨「兒子」離開《愛．回家》。（網上圖片）

【明報專訊】無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「送水輝」許家傑兒子「Philip仔」的童星梁禹勤告別劇組。前晚播第1871集「青春的黑洞」，講述反叛期的Philip仔跟送水輝與大小姐（林淑敏飾）愈來愈大隔膜，對父母不揪不睬。該集播出後，Philip仔在社交平台上載跟「父母」合照，寫道：「多謝爸爸媽媽6年來的照顧和關懷，我入黑洞了，拜拜。」在《愛．回家》106集首次亮相的梁禹勤由2017年6歲開始演Philip仔至現在12歲；他為準備升中專注學業故退出劇組。許家傑接受《明報》訪問大表不捨，「無論他有咩決定都支持，我真係當佢係仔」。

娛樂組

許家傑在社交平台上載跟Philip仔與「太太」大小姐「一家三口」合照，寫道：「一家三口，永遠愛護你，就算你由BB仔到𠵱家已經型仔過我，我都當你係我嘅Philip BB。」還hashtag了「loveyouasalways」和「招牌冷面笑匠」。許家傑受訪時稱Philip仔退出劇組的消息有點突然，對方加入劇組時是童星，通常拍劇一年半載便完成，估不到二人合作了6年；Philip仔已不是小朋友，是少年了。

期待跟大小姐生B

許家傑對於「兒子」離開大表不捨，但接受這是成長階段，「佢唔演我個仔啫，現實中我哋有機會見面，我哋感情好好，衷心多謝佢這幾年來的關愛。無論他有咩決定都支持，我真係當佢係仔」。

問會否安排他跟大小姐生小朋友？許家傑笑說：「將來點寫我都唔知道，交給編劇，現在已差不多2000集，他們的想像力與創作空間係我諗唔到嘅，所以我也期待之後的劇情。」梁禹勤母親回應傳媒稱兒子將升中要專注學業，並稱兒子長大後性格變內向，是時候淡出。

Philip仔長大變怕醜

《愛．回家》監製林建祥表示跟Philip仔的家人有默契，因為他已大個仔，性格有所轉變，有時候會變得怕醜，可能見到自己有鬚根會不知所措，故他有這決定是尊重的。林建祥說：「我哋寫劇本好彈性，可能他放暑假時有興趣拍一集都可以。」劇中Philip仔的好同學「黃技安」（黃厚仁飾）的演出會否受影響？林建祥稱「技安」有可發揮的故事，視乎劇情發展。

「熊心如」未有歸期

問及早前被離家的「熊心如」蘇韻姿何時「回家」？林建祥透露蘇韻姿仍在放假，他不認同《愛．回家》多演員流失，並稱劇集拍了多年，其間總會有人離開，又有人加入。

林建祥覺得有新面孔加入好重要，可以保持新鮮感，「有留意《愛．回家》的觀眾都會見到我哋有好多新人加入，不一定要有知名度，我鍾意畀機會新人，若做得好，可以安排更多機會發揮」。