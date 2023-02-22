突破心理關口 盧瀚霆露全額宣傳新歌

抗拒露額的盧瀚霆曾在節目中被撥起額前劉海，表現激動。（視頻截圖）

【明報專訊】MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）近日忙於新開業的服裝品牌外，還要宣傳新歌《MONEY》。Anson Lo昨日於社交平台貼出新歌造型照，染了金啡色頭髮的他罕有露全額，並化了「雀斑妝」。他寫道：「大家喜歡這一個新歌的造型嗎？」

Anson Lo向來甚抗拒露全額，前年參與ViuTV綜藝節目《調教你MIRROR》，主持人梁祖堯邀請化妝師幫Anson Lo化妝，他面對被撥起額前劉海，反應極大兼避走，場面搞笑。今次新歌造型，絕對是「教主」的一大突破。

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