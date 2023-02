《翡冷翠之戀》男星朱利安山德斯登山失蹤逾月 40年好友尊麥哥維治：非常難過

next

【明報專訊】《翡冷翠之戀》65歲英國男星朱利安山德斯(Julian Sands)上月在美國南加州登山受風雪吹襲,至今仍失蹤,他有份主演的新片《Seneca - On the Creation of Earthquakes》前晚在柏林影展舉行首映禮,男主角尊麥哥維治(John Malkovich)出席記者會被問及好友朱利安時形容,「這是非常難過的事件」。南加州警方上周表示,對於尋回失蹤逾月的朱利安仍抱希望,最終結果大家卻未必會喜歡。

《Seneca - On the Creation of Earthquakes》由《猛火爆》羅拔舒雲奇(Robert Schwentke)執導,尊麥哥維治扮演古羅馬哲學家塞內卡,曾是儲君尼祿的老師及顧問,尼祿即位後,塞內卡被指發動兵變陰謀,最終遭賜死。尊麥哥維治過往演出過不少富爭議的歷史人物,除了塞內卡,還扮演過18世紀「風流才子」卡薩諾瓦、威靈頓公爵及畫家克林姆(Gustav Klimt)等。尊麥哥維治自言是導演羅拔舒雲奇的粉絲,又很喜歡劇本初稿,所以便接拍,還讚該片是充滿娛樂的電影。

朱利安山德斯有份參演《Seneca》,尊麥哥維治在柏林影展的記者會表示,兩人1983年拍攝《戰火屠城》期間認識,前者扮演英國記者Jon Swain,尊則飾演攝影記者Al Rockoff,此後一直是好朋友,「朱利安與我非常非常親近」。尊表示朱利安與前妻兼新聞工作者Sarah Harvey的長子,是其契仔,「是我介紹他認識第二任太太(女作家Eugenia Citkowitz)。我們拍攝《戰火屠城》後便很親近,(朱利安失蹤)這是非常難過的事件」。

中島裕翔宣傳新片《#Manhole》

曾扮演英女王伊利沙伯二世的金像影后海倫美蘭(Helen Mirren),新片《Golda》描述以色列女總理梅爾夫人(Golda Meir),亦於前晚在柏林影展舉行世界首映禮。另外,日本男團Hey! Say! Jump! 成員中島裕翔主演的《#Manhole》,由《養慾之恩》熊切和嘉執導,獲邀在柏林影展特別單元放映,兩人前晚出席了首映禮。《#Manhole》講述中島飾演的川村俊介是地產公司的王牌銷售員,準備與太子女結婚,在婚前派對喝醉而掉進地下道的底部;醒來後用智能手機求救,情况卻愈來愈惡劣。今年8月將踏入30歲的中島裕翔受訪時稱,出道十多年,覺得是時候飾演較負面及暗黑的角色,所以當看到此片劇本,知道會很艱辛,卻覺得值得演出。中島自言喜歡歌手及演員兩種不同的工作,不過期待將來在演戲有更大發展,「我不容許談及正準備的下個角色,但可以告訴你,我很喜歡扮演類似『小丑Joker』或變態的角色」。雖然身為偶像派,但中島稱希望演出能更多元,給粉絲看到他的不同面相,「展現我什麽都可以做」。

評審主席:杜琪峯多次帶來驚喜

柏林影展主競賽單元評審之一杜琪峯(Johnny),在開幕禮前記者會有關獨裁者、自由及拍電影的言論遭熱議,前日舉行的座談會,他跟另一評審Francine Maisler缺席,其餘評審談及他們的評審工作,其中主席兼《吸血新世紀》女星姬絲汀史超域(Kristen Stewart)表示「Johnny(觀點)好幾次帶給我驚喜」。另一評審兼《春宮野史大批鬥》羅馬尼亞導演雷杜祖迪(Radu Jude)亦指杜琪峯的觀察很準確,與別不同,可能跟彼此來自迥異的文化傳統有關。