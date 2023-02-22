全智賢現身時裝周 向孫興慜索簽名

【明報專訊】《來自星星的你》全智賢主演的《智異山》前年播畢後，專注家庭生活，甚少公開露面。昨日她終於「出關」，現身倫敦時裝周睇Burberry時裝騷，同場還有韓國國腳兼熱刺球星孫興慜、泰版《流星花園》男星Bright、《貞子：咒殺KOL》日本女演員池田依來沙、《狂野時速》系列男星積遜史達咸（Jason Statham）及太太兼《變形金剛：黑月降臨》女星露絲韋莉（Rosie Huntington-Whiteley）、《最後絕鬥》祖迪高瑪（Jodie Comer）、《天魔特攻》莎瑪白麗雅（Selma Blair）、「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）等，場面星光熠熠。另外，《心計》男星祖狄羅（Jude Law）的女兒Iris擔任模特兒，示範Burberry的新裝。

身穿卡其色外套的全智賢在場內與孫興慜相遇，二人還「世紀合照」。全智賢面對國際級球星，變身小粉絲索取簽名，「多謝你幫我簽名，我是你的超級粉絲」。孫興慜聞言既驚訝又謙虛表示，這是他應該要做的事，「非常感謝，這是我的榮幸」。

韓媒報道，全智賢自2013年《來自星星的你》播出後，一直代言韓國某炸雞專賣店，近日再度續約，令全智賢連續10年成為炸雞代言人。另外，她兩年沒接拍新作，據悉仍在物色階段。