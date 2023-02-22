【開箱】《佔領大醫院》 日版《虎膽龍威》櫻井翔對抗「惡鬼」

【明報專訊】上月開播的冬季日劇，日本NTV電視台《佔領大醫院》由《涅墨西斯》櫻井翔主演，被指是日版《虎膽龍威》，講述戴上面具的武裝分子「百鬼夜行」，佔領醫院，身在現場的停職刑警為救人質，不惜與犯人對峙。電視台不嫌橋舊，向35年前荷李活舊片致敬，加插貼近新時代的情節，總算在舊瓶釀出新酒。

利用警方直播公審人質

櫻井翔之外，《佔領大醫院》的演員還有《緊急救命》比嘉愛未、《隔壁的Chikara》Sonim及《魯邦的女兒》渡部篤郎。《潘朵拉的果實》福田哲平編劇，《Voice 110緊急指令室》大谷太郎執導，香港觀眾可在myTV SUPER收看。《佔》劇至今播出6集，平均收視7.3%，以今季無日劇可突破雙位數而言，《佔》劇成績算不錯。

故事講述武藏三郎（櫻井翔飾）是神奈川縣刑警，推理及執行力強，冷靜又有正義感；在挾持人質事件中開槍制服疑犯，救回人質，可是現場失火，疑犯身亡，武藏三郎深感內疚，自責是「殺人犯」，對再次持槍執行職務心生恐懼，因而休假停職；而且因為變得暴躁，與妻子裕子（比嘉愛未飾）及女兒Emily（吉田帆乃華飾）分居。

裕子是界星堂醫院的醫生，三郎往醫院求診，一群戴着面具的武裝分子闖入，挾持所有病人及員工，佔領整間醫院。自稱「百鬼夜行」的10多名武裝分子隨後放走大部分病人及員工，僅留下10人作人質，當中包括院長播磨貞治（津田寬治飾）、外科醫生若狹昇（稻葉友飾）、政府高官長門道江（筒井真理子飾）及裕子等。

神奈川縣警局接報後，備前武（渡部篤郎飾）指派高級指揮官和泉櫻（Sonim飾）負責人質挾持事件。她與三郎是警校同學，並共事多年。和泉櫻表現優異，早已升為三郎的上司，但十分器重對方。當得悉三郎身在醫院，與他裏應外合，希望了解現場情况並部署。

此劇懸念是「百鬼夜行」為何要佔領醫院？他們控制整間醫院後，開直播頻道公開院內情况，並邀請警方加入，目的是借警方的調查，公審人質；人質看似是普通醫護，其實各有不可告人秘密，犯下不同殺人罪行。「百鬼夜行」的「惡鬼」成員全是受害者家屬，希望透過公審「復仇」，公開他們的惡行。

「百鬼夜行」成員的身分直到第5集才揭盅，並講述了他們的相識經過，可說保住神秘感及觀衆追看意欲。領袖藍鬼由男團Sexy Zone成員菊池風磨飾演；黑客紅鬼、白鬼、擅長槍械的黃鬼及黑鬼，分別由《直衝青天》忍成修吾、《輪到你了》真飛聖、柏原崇胞兄柏原收史及《交響情人夢》混血女星Becky扮演。

菊池風磨表現搶眼

藍鬼機智聰穎，佔領計劃十分周詳，不僅早就預料到三郎潛藏院內，還設局將他趕出醫院，使他成為警方的談判代表，甚至協助他們查出人質的各種罪行。藍鬼還故意向網紅因幡由衣（明日海里奧飾）報料，稱會佔領醫院，後者為搶「獨家」而潛入醫院，最終成為公審對象，指摘她藉詞追查新聞真相，實際只為網站博取點擊率。

《佔領大醫院》設定與《虎膽龍威》相似，內容卻改成「以惡制惡」，彰顯社會不公義，還加插「百鬼夜行」和警方各有內鬼，豐富劇情，並逐一揭開醫院高層及政界人物「假面具」，大快人心。櫻井翔之前在《涅墨西斯》曾演偵探，今次的刑警角色發揮更多也更自然。菊池風磨演機智沉着的武裝分子，鋌而走險揭露不法醫護真面目，比櫻井翔的角色更搶眼。