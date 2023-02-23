「登六」愈戰愈勇成影壇搶手貨 謝君豪無意追逐影帝 只求演好角色

【明報專訊】59歲謝君豪貴為金馬影帝，演技毋庸置疑，近年參演的多部電影，包括《明日戰記》、《過時．過節》、《毒舌大狀》及《風再起時》均贏盡口碑。下月「登六」的他愈戰愈勇，近年成影壇搶手貨，問到是否視金像獎影帝為目標，謝君豪稱獎項從來不是他的目標，是額外獎賞，他唯一可以做的是盡力演好每個角色。談及與妻女關係，謝君豪笑稱二人是他的忠實戲迷；卸下演員身分，他是宅男一名。

短短半年內，謝君豪已有5套參演電影上映，他表示未試過，感覺很開心，能這樣一次過跟很久沒見的香港電影觀眾打招呼也不錯，感恩觀眾支持。他參演的賀戲片《毒舌大狀》仍在上映，《風再起時》亦公映，新片《殘影空間》今天（23日）上映，3套戲打對台，謝君豪表示不要說誰打誰，最緊要多些觀眾入場看電影，希望能把賀歲檔的強勢承接下去。

在《毒舌大狀》飾演「金大狀」大獲好評，新片挑戰新角色，謝君豪不擔心觀眾有比較，亦沒有壓力，稱今次飾演精神科醫生，與「金大狀」在演繹方法上完全不同，「金大狀是捍衛公義，很有氣場。新片角色很不同，是一個很高智商的心理學家，可以看穿別人內心，但別人猜不到我在想什麼，感覺很神秘，要用眼神演戲」。由於角色涉及心理學，謝君豪事前還特意向心理學家取經，盼有更多了解，助投入角色。

謝君豪表示片中最難忘與鄧麗欣（Stephy）一場辯論戲，表面看似與Stephy辯論，其實眼睛一直觀測對方內心，有兩個層次，純粹玩內心戲，非常過癮。謝君豪讚拍檔Stephy很投入，是很有經驗的演員，跟對方合作非常好玩，擦出不少火花。

享受2元乘車優惠

談到今年登「登六」，謝君豪稱沒有什麼大計或目標，一切隨緣，最開心是能享受2元乘車優惠，或許鑽研一下愛好的菲林攝影。問到會否視金像獎影帝為下個人生目標？謝君豪稱獎項從來都不是一個目標，只是額外獎賞，得獎與否要視乎天時地利人和，有當然好，無也沒有辦法，因為高手如雲，他唯一做到的就是盡力演好每個角色。

涉足舞台劇、電影和電視劇的謝君豪自認貪心，3樣都同樣喜愛，各有玩法，帶給他不同滿足感，「舞台劇與觀眾的互動很直接，演員全晚無間斷演出，有如經歷了一個人生，觀眾也會同時感受到，有些人誤會舞台劇每晚都一樣，其實每晚都不同，因為每晚的觀眾都不同，重複之中找到新意。電影則分開一段一段，但每一段都很細微，電影還有一樣好玩之處，是有時一個可一不可再的表情，如果你跟攝影師很有默契的話，捕捉到是很珍貴的。至於電視劇，介乎舞台劇和電影之間，拍攝時間比較長，幾個月去浸淫一個角色」。

感恩妻女從沒投訴

卸下演員身分，謝君豪自言是一個「宅男」，因為開工已經很熱鬧，所以平時愛呆在家，喜歡清晨起身邊歎咖啡，邊望住窗外景色思考事情，其餘時間做一些喜歡的興趣，例如看書、影相、運動，最多都是相約三五知己在家小酌一杯。問太太和女兒是否都是他的忠實影迷？謝君豪笑逐顏開說：「她們都很喜歡看，很支持，通常評價都說ok的。她們很明白我的工作，從來都沒有投訴。」

謝君豪談到跟妻女相處，能與太太維繫28年婚姻，他說最緊要是無論遇到什麼問題都要溝通，讓大家知道對方的想法，「我都算一個幾易話為的人」。至於跟女兒，謝君豪形容父女關係很好，自覺是搞笑爸爸，「我想女兒都覺得我幾搞笑啩，因為我經常整蠱她，我絕對不是嚴父，會放手讓她去試」。女兒遺傳了他的藝術細胞，對藝術深感興趣，現時在大學讀跟畫畫相關科目，「我又是從事這一行，所以有時都會向她分享自己經驗，她的作品是幾有feel的。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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