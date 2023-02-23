伙林盛斌開工作室多大計 劉浩龍內疚累側田被圍插

劉浩龍（右）覺得側田（左）在節目中的說話很可愛，未感到受傷害。

【明報專訊】劉浩龍（師兄）雙喜臨門，成立個人工作室「生意兄龍」和出新歌《沒人坐的梳化》，昨日在記者會獻唱。林盛斌（Bob）與劉浩龍相識20年，聯手合作成生意伙伴，Bob送拍檔「金剛棒」寓意劉浩龍像孫悟空有72變，好友梁漢文、郭偉亮、謝霆鋒及蘇永康等拍片支持。

劉浩龍感謝Bob讓他共享公司資源，今年有連串大計，包括出新歌、拍劇、出EP和開音樂會。Bob有「金牌媒人」稱號，劉浩龍提議合作主持相睇節目。Bob自覺似售貨員，經常落力推銷身邊男女好友，盼撮合成戀人，「我見有好女仔，除介紹給方力申，都會藉約食飯或開派對介紹給劉浩龍。不過他常說要開工推卻，我會繼續死心不息找他」。育有4子女的Bob談到新一份《財政預算案》，他歡迎子女免稅額增加，笑言為此決定再生小朋友。

自嘲EQ零蛋

劉浩龍日前請側田任網上頻道節目嘉賓，側田疑酒後失言狂窒他，被網民嘲無品。劉浩龍說：「我好對不起這個朋友，拍片原意想呈現10幾年友誼及平日如何相處，但每人看法不同，有人認為側田狂窒我，還讚我EQ高，其實我EQ零蛋，私下似小學生常互窒。大家不用太緊張，節目中他的話其實很可愛，只是大家看不到，又捉不到我們用意，想同側田講不好意思。」

陳欣妍友情價拍MV

同場還有劉浩龍新歌MV女主角陳欣妍，她稱視對方為偶像，不介意收友情價拍MV，並甜笑稱男友沈震軒平日很遷就她，相處極少吵架，今次拍MV的吵架戲分是演技大挑戰。她說：「男友不會禁止我演親密戲，互相不過問工作，只會互相支持。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com