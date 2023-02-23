劉馬車多謝花姐羞辱 了解娛圈黑暗

【明報專訊】自稱「劉馬車」的網紅劉駿軒早前參加ViuTV真人騷《全民造星V》面試，事後他在網上公開與花姐（黃慧君）的對話，哭訴被對方奚落，稱他若正常參加無意思。昨日劉馬車現身九展ViuTV門外，說如果想看他發癲、搞事或踩場，那要讓大家失望，他只想訴心聲，說了逾半小時，矛頭直指花姐，連MIRROR與姜濤亦牽涉其中；之後他想進入ViuTV拍照，遭保安拒絕。

劉馬車多謝花姐當日的奚落和羞辱，令他明白娛樂圈有幾黑暗及幾多潛規則，直斥ViuTV常說給機會年輕人追夢，但為追收視、嘩眾取寵要他扮黐線，「咁你哋繼續捧你哋嘅姜濤和MIRROR囉，根本不是真正接納有心、有夢想參加節目的年輕人」。

讚偶像羅力威 踩MIRROR

劉馬車特別多謝偶像羅力威早前私訊鼓勵他，令他感到很幸福和溫暖，其間激動眼泛淚光，並讚羅力威是追逐名利娛樂圈下的清泉，除為他打氣，又叫他不要被人利用、牽着走，要展現自己的光芒。他又替偶像感不值，稱對方純粹做音樂，很低調，所以在樂壇生存不到，「日日就是給MIRROR、姜濤這些霸佔各大傳媒頭版封面，唱成這樣都上到紅館，難聽些講是一班垃圾」。

劉馬車表示不會向通訊事務管理局投訴，也不會有下一步行動。他希望花姐知道其說話只會令他短暫不快，但不會打擊到他，「山水有相逢，很多事情說不定，可能將來花姐有求於我，叫我參加《全民造星VI》」。會否轉戰無綫《聲夢傳奇》？劉馬車稱渺茫，以他過往的事情，唱得多好都無用。他又趁機宣傳有份參加的遊戲節目《全民林寶》，稱勝出可獲得價值300萬超級跑車一部。

記者：陳釗