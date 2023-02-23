膺柏林影展終身成就獎 史匹堡拍寇比力克版《拿破崙》劇集

【明報專訊】現年76歲的導演史匹堡（Steven Spielberg）憑自傳電影《法貝曼：造夢大師》獲奧斯卡7項提名，要等到下月才知能否再次奏凱，不過前晚他先在柏林影展領終身成就獎。永不言休的史匹堡表示，將會把《2001太空漫遊》導演寇比力克（Stanley Kubrick）擱置多年的劇本《拿破崙》（Napoleon）拍成迷你劇，預計在有線頻道HBO播出。

史匹堡並非首次拍寇比力克的作品，後者早於1970年代初取得《人工智能》的原著小說版權，並開始撰寫劇本；後來寇比力克點名史匹堡接手，並在他身故後，把《人工智能》拍攝計劃完成，向寇比力克致敬。《2001太空漫遊》空前成功後，寇比力克開始為《拿破崙》撰寫劇本，原定在法國、英國及羅馬尼亞取景，又預計有4萬士兵的大型戰爭場面，並擬定演員陣容，可是成本過高，最終擱置，轉而執導《亂世兒女》。

《007》導演福永丞次參與

史匹堡在柏林影展表示，《拿破崙》拍攝計劃至少於10年前展開，寇比力克遺孀Christiane及其擔任監製的弟弟Jan Harlan也有協助。史匹堡稱將與有線頻道HBO合作，會根據寇比力克的劇本，拍成7部分的迷你劇，製作規模相當龐大。據美媒Deadline報道，早於2016年《拿破崙》已鎖定《007：生死有時》福永丞次（Cary Joji Fukunaga）執導，《情來，算盡愛》大衛柯本（David Auburn）參與改編劇本。不過《異形》導演烈尼史葛（Ridley Scott）亦執導有關拿破崙的傳記片，由金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）扮演拿破崙，據悉電影已煞科，正後期製作，預計在串流平台AppleTV+上架。

另一方面，史匹堡前晚從U2樂隊主音Bono手上接過柏林影展終身成就金熊獎；Bono表示很喜歡史匹堡的電影，特別提到看他早期作品《橫衝直撞大逃亡》的經驗，有笑有淚。史匹堡稱獲頒終身成就獎迫使他反思過去，不管是否願意。他表示過去幾十年像登上了子彈火車，電影一部接一部，《西城故事》還未上映，他已開始執導《法貝曼：造夢大師》，笑言「我不知道下次執導什麽，完全沒意念，這同時是可怕及不錯的感覺。好的方面是可以再次掌握自己的生活，作出選擇。不過我需要工作也喜歡工作，今年餘下時間這就是我最大的難題，會設法解決」。

提及猶太人身分

史匹堡在頒獎禮也提到自己的猶太人身分，透露近30年前成立有關大屠殺基金會的原因，「我相信歷史學者耶魯沙米（Yosef Hayim Yerushalmi）所言：正義的相反不是不公義，反而是遺忘；只有記住曾經發生的事，和解才變得有可能」。史匹堡表示德國及柏林影展一直有跟他的基金會合作，蒐集當年大屠殺目擊者的訪問，參與相關的教育工作，「德國人表現出願意面對自己國家的歷史，從反猶太主義、偏執、仇外心理等形成大屠殺中汲取教訓」。史匹堡表示其他國家包括美國，可以從德國人身上學習怎樣防止法西斯奪權。