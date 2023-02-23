開箱：《人肉搜尋2》 鍵盤戰士越洋尋親

【明報專訊】2018年上映的《人肉搜尋》叫好叫座，講述單親爸爸透過電郵及社交媒體等線索，網上尋找16歲失蹤女兒的下落，製作費不足100萬美元（約780萬港元），全球票房勁賺75倍之餘，影評網站「爛番茄」更給予92%高分，製作公司隨即宣布添食，上集導演安尼遜查格提（Aneesh Chaganty）改任監製，剪接師韋梅力克（Will Merrick）和尼克莊遜（Nick Johnson）接任編導，事實證明《人肉搜尋2》（Missing）水準依然，相信可長拍長有。

資訊愈多 真相愈難猜透

《人肉搜尋2》屬全新創作故事，劇情跟上集無關，就算錯過《人肉搜尋》亦不會影響觀感。新片講述18歲洛杉磯少女珍（施棠雷特飾）童年喪父，加上正值反叛期，跟單親媽媽桂絲（妮雅朗飾）關係一般，隨着後者跟新歡加芬（梁振邦飾）到哥倫比亞旅行，雙雙失蹤後，珍的生活面臨翻天覆地轉變。

珍本答應到機場接母親回家，後者遲遲未見，直至向航空公司查詢才發現，原來母親跟男友根本沒有登機，於是向《秘密任務2：International》混血男星Daniel Henney飾演的大使館職員求助，結果透過閉路電視片段，目睹二人遭綁架；礙於兩國的官僚制度，搜索過程毫無進展，珍只好化身「鍵盤戰士」，透過電郵、社交媒體、代購，甚至招聘網站等一切手段，線上線下同時尋找線索，希望搶在「黃金時間」內救出肉參。

隨着所得資訊愈多，真相反而愈來愈難猜透，珍一度懷疑加芬是綁架其母的主謀，其實桂絲從未離開美國境內，何解哥倫比亞酒店職員卻說她遺下行李未取？當地閉路電視拍得綁架過程，如果肉參並非桂絲又是誰人？最令珍感震驚的是，在她最徬徨無助的時候，死去多年的「亡父」突然現身門外，究竟他是人是鬼？又跟母親綁架案有何關聯？

擅用科技產品的「Z世代」

相比《人肉搜尋》，續集故事更加複雜，結局亦頗出人意表，看來韋梅力克和尼克莊遜不單是出色剪接師，也是稱職的編劇和導演。新片沿用上集拍攝風格，透過主角的手提電腦屏幕、手機facetime畫面、閉路電視片段等說故事，雖然新鮮感減退，但故事鋪排流暢，劇情緊張刺激，就算「爛番茄」得分86%略遜上集，仍然值得一看。

跟上集講述單親爸爸大衛（John Cho飾）邊學邊用社交媒體，配合人生經驗尋找失蹤女兒的手法不同，《自殺特攻》施棠雷特（Storm Reid）扮演新片主角珍，是個擅用最新科技產品、每日都與社交媒體、應用程式與網上服務打交道的「Z世代」，因此她在猜測母親電郵密碼、破解疑犯在約會網站遺下「數碼行蹤」，甚至透過兼職網站Taskrabbit越洋招聘《花地瑪：玫瑰神蹟降臨》葡萄牙男星Joaquim de Almeida扮演水電工人，助她在哥倫比亞到處打探消息，更顯得心應手。

《人肉搜尋2》突顯年輕人與長輩之間的數碼鴻溝，譬如桂絲經常誤開facetime程式而遭珍嘲笑，便是一例。隨着人工智能A.I.發展迅速，恐怕這道裂縫，只會愈益加深，情况令人憂慮。

上映日期：2月23日