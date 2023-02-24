「樂壇教父」Uncle Ray設靈 許冠傑傷心不捨 懷念夾Band日子

【明報專訊】有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（郭利民）上月13日離世，享年98歲。喪禮昨日在香港殯儀館舉行，設有公祭時段及追思會，今日在聖若瑟堂舉行安息彌撒後，靈柩移奉歌連臣角火葬場火化。Uncle Ray生前相識滿天下，人緣甚佳，不少好友親到靈堂拜祭。許冠傑對Uncle Ray離世感傷心，回憶當年經常一齊夾Band，讚Uncle Ray對音樂界貢獻非常重要，希望對方在天國繼續精彩的音樂世界。

記者：鍾一虹、陳釗

攝影：鍾偉茵、劉永銳

Uncle Ray喪禮採用天主教儀式，靈堂佈置以白色簡潔為主，中央擺放Uncle Ray彩色遺照，正前方有摯親花牌，包括契仔兼助手周舜河的心形花牌，靈堂亦擺放Uncle Ray的遺物，有受勳的勳章、帽、唱片及昔日剪報等，現場播放Uncle Ray生前片段。

劉德華：你是我們最大的驕傲

許冠傑擔任治喪委員會副主任，跟成員周國豐、張文新及戴健文等一早到場打點。前來拜祭有財政司長陳茂波、鄭東漢與兒子鄭中基、區瑞強、陳欣健、車淑梅、泰迪羅賓、關楚耀爸爸關維麟、俞琤、商台主席何驥、露雲娜及Joe Junior夫婦等，現場給予每名賓客一本紀念冊，內容記載Uncle Ray生平事迹，有不少珍貴相片及親友留言。劉德華在紀念冊中寫道：「逾70載的堅持和努力，將一生奉獻廣播界及香港樂壇。謝謝你給予我們社會大眾最專業的娛樂。你是我們最大的驕傲！」劉德華、徐小鳳、張學友、肥媽（Maria Cordero）及李麗霞等送上花牌悼念。

鄭東漢：帶畀香港好多歡樂

昨午約3時40分，許冠傑在周國豐、周舜河及張文新陪伴下步出殯儀館，談到Uncle Ray，他說：「好傷心，因為以前成日一齊夾Band。」鄭東漢與兒子鄭中基、周舜河、區瑞強傍晚6時半接受傳媒訪問，鄭東漢說：「多謝大家對Uncle Ray的愛戴，他是我們非常大的光榮，他帶畀香港好多歡樂，尤其是在我們那一代，幫了我們好多。」談到喪禮，他說沒有扶靈儀式，Uncle Ray遺體火化後，骨灰會按照他生前的意願安放家中。問到Uncle Ray的遺願？契仔周舜河說：「契爺98歲，基本上什麼都做晒，遺願是搞掂這幾日，可以回家真正安息。」

鄭中基難忘西洋菜變百潔布

鄭中基以前經常跟Uncle Ray食飯聚會，大讚對方是開心果，經常滿面笑容，「Uncle Ray喜歡跟我爸爸傾音樂，有時介紹不同的音樂給我聽，我們最喜歡一齊講笑，記得他講過，有次他的家姐煲西洋菜湯，他攞筷子夾菜吃，點知夾起一塊百潔布。我覺得自己的風趣幽默，不多不少受他感染」。鄭東漢指當年組樂隊寫信給Uncle Ray，結果獲對方邀請上電台見面，從此不斷交流。

區瑞強感激Uncle Ray賞識，當初將他介紹給唱片公司，才有機會在唱片、音樂、電台界打滾50年，「過去50年，我跟Uncle Ray在電台日見夜見，個個都叫他做契爺，我的終生榮幸就是得到他叫我做契仔」。

譚詠麟杜麗莎拍片悼念

追思會播放許冠傑、譚詠麟及杜麗莎拍攝的悼念視頻。許冠傑說：「Uncle Ray是我摯友同老師，對他的離開我十分哀痛。Uncle Ray對音樂界貢獻是非常重要，是推動香港音樂發展的重要人物，他的離開是香港音樂界一大損失，希望他家人節哀順變，Uncle Ray在天國繼續他的精彩嘅音樂世界。」他自彈自唱英文歌，並說：「We Love You，Uncle Ray！」譚詠麟說：「Uncle Ray教識我哋音樂的品味，我哋成班溫拿早期聽的英文歌，全部在他那處學來的，他的節目畀到我哋好多歡樂，多謝你！」杜麗莎唱英文歌悼念Uncle Ray，並送上飛吻。

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