宋仲基開腔護妻：姬蒂從未結婚生女 宋慧喬許光漢米蘭合照 《黑暗榮耀》預告復仇路難行

【明報專訊】韓劇《太陽的後裔》主角宋仲基與宋慧喬離婚3年，前者上月宣布與《絹戀》英國女星姬蒂桑德斯（Katy Louise Saunders）奉子再婚，當時盛傳姬蒂曾未婚懷孕，現育有10歲女兒。宋仲基最近登上韓國時尚雜誌《GQ》封面並接受訪問，首度開腔護妻，澄清失實報道；另一方面，宋慧喬前晚出席米蘭時裝周活動，與《想見妳》台星許光漢合照，她主演《黑暗榮耀》最新預告同日曝光，正好收宣傳之效。

文：蘇珮欣

宋仲基上月宣布與姬蒂註冊結婚，由於女方懷孕，婚禮容後舉行。婚後基哥偕妻到匈牙利拍攝影視串流平台Netflix新片《盧基苑》，形影不離表現恩愛，而他為韓國時尚雜誌《GQ》拍攝3月號封面亦已曝光，大方談及愛妻，以及再婚感受，「心情很好，也有點緊張，但不想太激動，可能我性格本來就很淡定，所以就像平常一樣」。

愛妻優點多難盡錄

被問到在他心中，姬蒂是個怎麼樣的人？宋仲基即讚不絕口：「她有很多優點，可惜時間所限，不能言盡，簡單來說，她信任我，肯定我的想法，像妻子也像朋友。」談到網上流傳姬蒂曾經未婚懷孕，現育有10歲女兒，亦有傳姬蒂曾與富商訂婚。宋仲基首度作出回應，他說：「（傳聞）對我們來說是家常便飯，我們的愛不會因此改變，隨着謠言愈來愈離譜，我開始生氣，除了關於她的學歷和就讀大學名稱外，全部都不是事實。」基哥表示對誣衊妻子的謠言感到憤怒，反過來是姬蒂開解他，「她說毋須生氣，給我帶來正能量，助我取得平衡」。

宋仲基又透露，上月註冊結婚當日，完成手續後馬上參與新片《盧基苑》劇本圍讀，直到當晚才跟姬蒂見面並用餐，一臉幸福地說：「結婚生仔是我人生最大目標。」希望在成為父親之前，爭取時間與姬蒂享受二人世界。

向仇人展示手臂疤

提起宋仲基，他的前妻宋慧喬同樣驛馬星動，前晚出席米蘭時裝周活動，同場還有《想見妳》男星許光漢、韓國女團(G)-IDLE內地成員宋雨琦、宇宙少女成員程瀟及日劇《silent》女星川口春奈等。喬妹與許光漢在場內合照，後者變身小粉絲，拍照後不斷向女方鞠躬道謝。活動結束後，昨日下午喬妹已返抵韓國。

宋慧喬主演Netflix韓劇《黑暗榮耀》分成上下兩部分推出，首8集講述她在高中時受到校園暴力，長大後精心策劃復仇大計，要加害者付出沉重代價。最後8集將於3月10日上架。昨日公開最新預告片，其中一幕講述宋慧喬為向林智妍報仇，故意接近其夫鄭星一，當她脫去外套，露出佈滿傷疤的雙臂，鄭星一甚為驚訝。從其他畫面可見，宋慧喬的復報行動，似乎受到阻撓，令人對結局感好奇。

《黑暗榮耀》收視理想，帶挈劇中飾演校園暴力加害者之一的朴成勳人氣上升，他跟《黑道律師文森佐》郭東延傳將接拍韓國有線頻道tvN新劇《眼淚女王》，與《某一天》金秀賢及《我的出走日記》金智媛合作。