【開箱】《維京凶狼》 粗製濫造的挪威狼人

【明報專訊】繼《山怪巨魔》後，影視串流平台Netflix最近推出另一挪威片《維京凶狼》（Vikingulven），兩者同屬奇幻題材，亦取材自神話傳說，反正觀眾一樣受落，《維》片2月3日上架後，不單蟬聯全球非英語電影收視冠軍，就算上周跌落第6位，累計觀看時數仍達3950萬，可見捧場者眾。

妖狼潛伏北歐千年

《維京凶狼》去年11月率先在挪威戲院上映，故事由1050年維京人入侵法國諾曼第說起，一班海盜闖入修道院，不理僧侶阻止，跑到地下密室尋寶，內裏家徒四壁，只有一頭妖狼，海盜帶牠回國，結果還未登陸，全員神秘死亡，妖狼趁機逃脫，多年來在北歐大陸遊竄，從此消失無蹤。

大約過了千年之後，少女泰勒一家從奧斯陸搬到郊區的尼伯鎮，跟母親莉芙、繼父亞瑟和妹妹一起生活。某日她應心儀男生喬納斯邀請到湖邊見面，突然遇上妖狼襲擊，喬納斯好友艾琳遭襲，慘遭拖入森林，泰勒只受輕傷，卻不敢對母親坦白。莉芙是鎮上副警長，奉命調查艾琳案件，對於女兒絕口不提事發經過，感到既擔心又無奈。其後警方發現艾琳遺體，泰勒開始出現幻覺，精神逐漸陷入崩潰狀態。

主角遭襲變身狼人

某日一名自稱追捕「獸化人」多年的神秘男子拉斯布羅丁現身警署，向莉芙吐露驚人情報：殺死艾琳的兇手正是傳說中的「狼人」，而唯一能夠殺死牠的是銀子彈，莉芙半信半疑。直到動物學家證實艾琳身上傷痕為狼所噬咬，警方決定派出狩獵隊進入森林，展開殺狼行動，狼人反客為主，把狩獵隊員全部殺死，莉芙墮地受傷，總算及時以銀子彈把牠擊斃。

表面上事件已告一段落，事實卻是真正危機現在才揭開序幕。泰勒與喬納斯到山上觀景台約會，正值月圓之夜，她突然變身狼人，並把男友殺害，事件再度驚動警方，泰勒為免多添冤魂，決定連夜離開尼伯鎮，卻在巴士上變身，多名乘客遇襲，然後她跑回市鎮，繼續大肆殺戮，此時莉芙終於知悉女兒變成狼人的秘密，於是趕返鎮上，狠下心腸把銀子彈裝上槍膛，最終會否大義滅親？

故事平淡特技粗疏

《維京凶狼》故事平淡毫無驚喜，全片劇情單線發展，由妖狼現身到殺害無辜，女兒遭噬而化身狼人，面對母親及妹妹卻突然「有人性」停止襲擊，最後母女衝突兩個只能活一個等情節，幾乎全屬觀眾意料之內。電影採取開放式結局，故事留白似為開拍續集做準備，然而從影評網站「爛番茄」給予不及格分數可見，添食或許有難度。

就算跟《山怪巨魔》比較，《維京凶狼》視覺特技亦明顯遜色，片中狼人到中後段才現身，而且製作粗疏，像真度甚低，估計是製作費所限，只好慳水慳力所致。如果只以手機觀看，效果勉強收貨，若是在電視甚至戲院銀幕欣賞，實在不敢恭維。