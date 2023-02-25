MIRROR全員現身 Anson Lo頭暈入院 姜濤減肥成功 受負評困擾不開心

【明報專訊】男團MIRROR自去年11月，姜濤在籃球賽受傷後一直未齊人出席活動，昨日終於12子出席保險公司的記者會。姜濤早前在商台《叱咤頒獎禮》現身時身形暴脹及表演方式惹抨擊，事後神隱近兩個月未露面，令姜糖（粉絲暱稱）擔心，昨日亮相成為全場焦點，他穿乾濕褸及黑色褲，明顯清減不少，但面部仍有點圓。他回應負評時承認曾有不開心，但會接受及慢慢改進，繼續用作品說話。盧瀚霆（Anson Lo）在活動後接受傳媒訪問時突然感頭暈，經理人花姐（黃慧君）護送離場，他事後在社交網報平安，說到了醫院檢查，叫大家不用擔心。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

MIRROR全員之前輪流病倒或受傷，昨日終於齊人亮相，吸引大批鏡粉（粉絲暱稱）包圍現場。記者會上播出他們分成3組拍的短片，現場又分組玩遊戲。姜濤出場時刻意企大側邊，起初表現拘謹兼不時頭耷耷，經一輪熱身後，與隊友陳卓賢（Ian）及柳應廷（Jer）有講有笑。

姜濤：望慢慢改進 用作品說話

姜濤受訪時被問腳傷康復進度？他說幾好，仍接受物理治療，請大家不用擔心。他被拍到前晚到維園球場打籃球，稱不擔心再受傷，「打籃球重要過生命！受傷後第一次返維園打波，因好多朋友叫到，打波時亦有就住」。對於之前身形肥胖及表演方式惹負評，他直認因此情緒受困擾及不開心，「講沒有就一定假，我覺得大家都講得幾啱。減肥過程還好，但我會畀心機醫好隻腳先，隻腳不好，很多事都做不到」。他多謝大家批評，希望日後慢慢有改進，用作品說話。是否滿意現時減肥成效？姜濤未有回答。

1800萬置業 否認搬屋避世

Jer與Edan角逐今屆金像獎「最佳新演員」，姜濤未能入圍有否失望？姜濤反應甚大說：「咁又無！成為演員要走好長的路，有機會拍戲已好好，自問演戲經驗不多。Jer獲提名我好開心，戲中他做得好過我，我個角色一部分做自己，他是全新角色，Edan都一樣。」姜濤亦承認以1800萬元置業，但否認搬屋避世傳聞。

被梁文禮狠批 Anson Lo：看不到

商台DJ梁文禮被揭是「雙面人」，在社交網私人帳號上載有關「姜濤、盧瀚霆翻唱張國榮作品」的報道時，指是「集體強姦張國榮作品」。Anson Lo回應稱沒梁文禮私人帳號，故看不到，他認為每次出歌都有好或不好的評論，已習慣，如評論是差，自己要消化。副隊長江生（AK）亦說：「MIRROR入行4年，我哋出歌前會去商台派歌，已認識梁文禮，他私下畀好多不同意見我哋，有好有不好，他的私人帳號，我哋不方便評論太多，大家都想我哋再做好些。」梁文禮曾踩MIRROR周邊商品樣衰？隊長楊樂文（Lokman）覺得靚同醜見仁見智，集百家大成，希望做到最好給大家睇。AK續說：「MIRROR出道幾年都接受好多不同批評，好同不好意見，都幫我哋成長進步，善意批評會接受同改善。」

Anson Lo最近忙於自家時尚品牌及宣傳新歌《MONEY》，他在活動後突然感頭暈，由花姐及保安護送離場。約下午3時許，他在社交網報平安，寫道：「我沒事，只是暈了，未能完成訪問，對此十分抱歉，去醫院檢查，晚一點再和大家Update，別擔心我。」

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