溫柔演繹《今生今世》致敬張國榮 炎明熹：感覺與哥哥臉貼臉接軌

【明報專訊】環球唱片推出《REMEMBERING Leslie》企劃向一代巨星張國榮（Leslie、哥哥）致敬，集合不同唱片公司及電視台的樂壇新血獻聲。炎明熹（Gigi）重新演繹哥哥的《今生今世》，將女性溫柔滲透歌曲中。

Gigi錄音時唱到一半，監製郭偉亮（Eric Kwok）提議她用另一種方式演繹，令她愈唱愈放開，與歌曲的整體感覺更融合。Eric表示很開心可以為Gigi監製這首歌，雖然之前曾在比賽時給她不少意見，但今次有機會在錄音時實際指導和幫助她，結果出來十分滿意。Gigi表示在錄音時，鼻子不自覺變酸了，一份份感慨的情懷湧上心頭。

難忘沙灘電話亭拍MV

Gigi分享對哥哥的印象說：「張國榮先生給我的感覺非常有魅力，而且溫柔體貼。無論看他的電影、電視劇，甚至是聽他的歌曲，以致在舞台上表演，都十分吸引到我的眼球一直注目。我第一次聽到哥哥歌曲是《有心人》，當時我不知道這首歌的歌名，深深被吸引着，因此上網找尋這首歌資料。」Gigi又稱：「有一日，不知道是否因為我唱《今生今世》，我望着鏡時，感覺到哥哥的臉與我的臉接駁了，充滿着科幻感覺。」她拍《今生今世》MV要行一段崎嶇路途到達沙灘，導演在沙灘設電話亭，Gigi穿上偏復古和文藝感覺的服裝在電話亭內拍攝。因裏面開了燈，瞬間吸引不少昆蟲飛來，與Gigi做「對手戲」，對她是難忘經歷。

娛樂組