演協春茗 獲頒傑出演藝大獎 余慕蓮落淚：諗住呢世都唔會有獎

【明報專訊】香港演藝人協會（演協）會長古天樂眼見近期疫情緩和，決定復辦演協春茗茶敘，吸引逾百會員參加，場面熱鬧。協會宣布由今屆春茗開始，增設頒發傑出演藝大獎，表揚多年來為演藝界付出貢獻的前輩藝人，首屆得獎者有余慕蓮、江圖及黎宣。85歲余慕蓮在演藝界逾50年，她從古天樂手上接過首個獎項，感觸落淚。黎宣久未露面，演協副會長余安安將獎項送到其府上，黎宣感開心。

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演協相隔3年、日前再舉辦春茗茶聚，有逾百會員出席，包括羅蘭、余慕蓮、馮素波、黃夏蕙、丁羽、邵音音及張雷等。協會宣布由今屆春茗開始，增設頒發傑出演藝大獎環節，表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，余慕蓮、江圖與黎宣是首屆得獎者，會長古天樂親到現場頒獎給余慕蓮及江圖。至於現年92歲的黎宣獲副會長余安安將獎項送到其府上，黎宣在鏡頭前眼仔睩睩，十分精靈，對得獎感開心。

感激演協會長古天樂照顧

余慕蓮從古天樂手上領取獎項時喜極而泣，邊嗚咽邊感激古天樂對他們的照顧。余慕蓮開心在春茗見到好多老友記，大家已數年無見，多謝會長古天樂照顧他們，繼續搞多些活動。她表示從影數十年，從未得過任何獎項，今次獲頒傑出演藝大獎相當驚喜，「好感動有人畀獎我，諗住呢世都唔會有獎。以前走勻五台山，大家叫我五台蓮，但都未有一個獎，我安慰自己話屋企細，無地方放。好驚喜演藝路上得到獎，我會將這個獎座放在廳」。

防肌肉收縮 每朝行公園踩單車機

余慕蓮年前患肺纖維化及血液炎，一度在深切治療部（ICU）留醫，出院後積極休養，雖然走路時要用步行架輔助，但精神不俗及對答如流。

余慕蓮說：「好多人入了ICU都未必出到來，所以我好感恩，醫生話無得醫，只可以每年打兩次標靶藥，不要翻發，一翻發就拜拜，但我不驚，每個人都要死，最緊要瞓瞓吓去，不要辛苦，不要入醫院，之前在醫院瞓了半年真的好辛苦。現在一早就叫工人姐姐陪我去行公園，醫生叫我行多些，否則會肌肉收縮，行完公園就去麥花臣踩單車機。」

江圖同獲獎：希望再有機會做戲

另一得獎前輩江圖深感高興，他說：「好鍾意做戲，將來仲可以叫我演出，年前參演《叔叔》的戲分雖然少，但好開心，希望再有機會做戲，我未老到行唔到，仲可以同觀眾見面。」

會員收利市福袋玩抽獎 滿載而歸

古天樂2018年上任演協會長後，一直致力維護演藝人權益，疫情期間發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，向基層電影工作者發放援助金。經歷3年抗疫，他今年拍板復辦春茗茶敘，席上除向會員派發由他與曾志偉預先安排的利市及福袋外，余安安、成龍、劉嘉玲及前副會長張敬軒亦捐出獎金獎品供抽獎，令會員滿載而歸。