20年前被批不適合唱歌 楊千嬅：畀意見都是益菌

【明報專訊】楊千嬅、郭晶晶、甘比偕兩女兒秀樺、秀兒昨晚出席「聯合國兒童基金香港委員會35周年慈善晚宴」。千嬅表示去年12月開完演唱會便放假，休養身體、練歌及專注照顧兒子Torres，還去了瑞士滑雪過農曆新年及49歲生日。她稱幾年無去旅行，今次報復式玩和食。她自爆被10歲兒子投訴，「他開始識跟我討論，問點解我生日和他生日都要提前慶祝，要求我今年陪他過生日」。

千嬅稱疫情緩和，開心約朋友開生日會懷緬過去，老公沒有特別送禮物，但讓她飲凍飲已心滿意足。不過她最近發現身體接連出現小毛病，時肥時腫及舊患復發，打算上半年休息養生，下半年才投入工作。談到周啟生重提20年前曾評價她不適合唱歌。千嬅稱因放假沒留意報道，她大方說：「20年前有好多人都覺得我不適合唱歌，就連我都這樣覺得，人生路上有好多人畀意見，都是益菌，今時今日更加體會深刻，這些是碎料，我功力深厚。真心支持我、聽我唱歌一分鐘也好，會畀到動力我進步，會唱好一點，下次有機會請他（周啟生）來睇騷，會有驚喜。」

郭晶晶擔任活動大使多年，她希望幫到其他小朋友，10歲長子和6歲二女都學懂幫助別人，希望將來帶他們參與善事。

被讚親民 郭晶晶：一向都是

身為前「跳水皇后」，有否親自教子女學游水？她笑說：「小朋友跟教練學游水，我有去睇。我平時沒刻意提自己的舊事，二女知道，細女未知。」早前坐高鐵返內地被讚貼地，她認為好正常，大家都是這樣，真的好方便、好快，10多分鐘就到深圳。有網民讚她親民，她笑言一向都是。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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