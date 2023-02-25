Uncle Ray安息彌撒 契仔周舜河帶淚送別

【明報專訊】有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（郭利民）上月13日離世，享年98歲。昨日於聖若瑟堂舉行安息彌撒，數十親友到場送別。早上10時許，Uncle Ray的靈柩由家人及契仔兼助手周舜河（Andy）陪同由香港殯儀館移送到教堂，在1小時彌撒中，播放Uncle Ray生前短片，兩名家人分別上台分享與長輩Uncle Ray的相處點滴，Andy不捨輕撫靈柩，眼泛淚光。

完成彌撒後，Uncle Ray的靈柩移奉歌連臣角火葬場火化，Andy與Uncle Ray家人拿着遺照步出教堂上靈車隨行。

記者：林祖傑