《愛我別走》首演 分飾10個小人物 黃子華林海峰宣布4月加開6場

【明報專訊】黃子華氣勢持續強勁，主演賀歲片《毒舌大狀》票房繼續創新高，前日已衝破1億200萬。他與林海峰演出的43場舞台劇《愛我別走》前晚首演，完場時，他們宣布加開6場，合共49場。兩人劇中一人分飾10個小人物，黃子華談演出感受稱今次一晚做10場戲，是好困難的騷。編劇莊梅岩提到製作《愛》劇初衷，希望把歡樂送給「留下來的人」，兩名從未同台演出的笑匠，合力為香港人帶來歡樂，是意義非凡的事。

娛樂組

黃子華主演電影《毒舌大狀》票房走勢凌厲，票房日前衝破1億元大關，之後繼續升，前晚電影公司在社交網宣布《毒》片上映35日，已衝破1億200萬，創香港電影史上亞洲及港產片新高。黃子華近日忙於準備與林海峰合演的舞台劇《愛我別走》，該劇由編劇莊梅岩撰寫劇本，陳曙曦執導，前晚在西九文化區戲曲中心首演，吸引不少圈中人捧場，包括MIRROR成員呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）及ERROR成員何啟華（阿Dee）等。

10封書信串連故事

《愛我別走》故事講述2023年的春天，一個神秘人來到這個城市，有點像時間旅行者，對這裏毫不認識，但又像了解很深，他有一個任務，就是為客户找尋一個失聯的老朋友，並把一個重要盒子交到對方手上，據說盒子藏着客戶林先生奮鬥一輩子的成果；林先生要尋回這個債主朋友黃先生，把拖欠半世紀的情義還給他。

黃子華飾黃先生、林海峰飾林先生，兩人分別飾演10個小人物，每個角色有着不同年齡、職業及身分，來自不同階層，但同樣是土生土長的香港人。黃先生與林先生在地鐵站、管理處、咖啡廳及殯儀館等多個地方及時空相遇，細訴一個個耐人尋味故事，並以10封書信串連，最後以兩人飾演老人的一場戲，為這個關於愛與情義的故事作結。

合唱《楚留香》送彩蛋

完場謝幕時，林海峰代大會宣布《愛我別走》將加開4月18至23日6場，合共49場。黃子華看到現場觀眾拍掌支持，笑問：「關你哋咩事啫，你哋唔係仲搶飛呀？」逗得全場大笑。黃子華分享演出感受說：「我哋今（前）晚做了10場戲，是10場不同的戲，平時我哋做1場戲，但今次一晚演10場，是一個好困難的騷，好感謝幕後工作人員。」由於現場氣氛熾熱，黃子華與林海峰特別送上彩蛋，有樂隊獻唱，兩人更忍不住大展歌喉，一同唱《楚留香》，「聚散匆匆 莫牽掛 未記風波中英雄勇 就讓浮名輕拋劍外 千山我獨行不必相送」，為首演畫上圓滿句號。

編劇：兩笑匠為香港人帶來歡樂

編劇莊梅岩感謝所有成就這個製作的人，感謝在困難時期每個對她說「加油」的人。她指《愛我別走》這個製作的初衷是希望把歡樂送給「留下來的人」，莊梅岩認為：「在香港最壞的時代，兩位從未同台演出的笑匠，合力為香港人帶來歡樂，哪怕是苦中作樂，也是一件意義非凡的事。」阿Dee欣賞後在社交網留言讚賞，「由淺入深嘅小故事，驚喜不斷。喜歡Rick & Morty嘅我，睇得好享受，啲故仔飛得嚟又有好多MSG」。