撐舊愛黃心穎出歌復出 馬國明：佢鍾意做乜就做乜

【明報專訊】馬國明、陳山聰、唐詩詠、江美儀四大視帝視后，昨日聯同劉佩玥、劉穎鏇為無綫新劇《隱形戰隊》宣傳。馬國明笑稱被監製文偉鴻稱讚全劇最有型，開槍從不眨眼，「其實因為我反應遲鈍，拍完才識眨眼」。

唐詩詠拍開槍戲成就解鎖

馬國明與唐詩詠第五度飾演情侶，對於《隱形戰隊》是唐詩詠離巢無綫最後一部劇，他表示不捨，嘆合作多年的好拍檔愈來愈少。

唐詩詠笑稱每次跟馬國明演情侶都沒有好結果。問她可有不捨？她說：「我覺得好興奮，因為我好鍾意開槍，今次算是成就解鎖，最後一部劇，我覺得非常完美。」她表示現階段寫舞台劇劇本，但一直歎慢板，早前跟父親去旅行，打算再去多些地方，追回過去只顧工作搵錢、忽略建立美好回憶的時光。

提到馬國明舊愛黃心穎轉做性感歌手，推出新歌復出。馬國明表示知道黃心穎出歌，但未有機會聽。可會送上祝福？他說：「加油、努力、好運，每個人做自己鍾意的事，正如Sammi（鄭秀文）講得好好，每個人都應該重新開始，佢鍾意做乜就做乜，最緊要開心。」

陳山聰難忘與江美儀爆喊半小時

陳山聰與江美儀拍《隱形戰隊》時未登視帝、視后，嫌今次太少對手戲。兩人透露劇中有場喊戲，讓他們演技大爆發，停機後怕要補拍，不敢停止喊，喊足半小時，確定拍完才收起眼淚。陳山聰指當日是江美儀正日生日，準備蛋糕一直不敢拿出來，怕影響情緒。江美儀說：「這個算是我最難忘一個生日。」陳山聰說：「拍完場戲，立即致電老婆，叫她準備美食及開紅酒，一定要好好放鬆。」他們得獎後終有機會合作拍廣告，更互笠高帽，江美儀笑稱要減很多酬金才搶到個位。陳山聰反稱自己只收無綫員工價，希望借新劇出街，全部演員都有錢搵。

劉穎鏇長腿瘀傷似地圖

劉佩玥與劉穎鏇劇中性感演出，透露會有不同造型，當中劉佩玥會以性感睡衣上陣。兩人拍攝時均有很多瘀傷，劉穎鏇長腿更瘀傷大片，看似地圖，要用上大量遮瑕膏。

劉佩玥在台上玩遊戲時被馬國明嫌重，她說：「我這個高度有一定重量好正常，如有日變了90磅，大家應該會好擔心，重或輕無所謂，最緊要健康。」

記者：林祖傑