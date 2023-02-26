將演新聞主播 對鏡頭念對白被考起 佘詩曼夢想製作自家劇集

【明報專訊】佘詩曼、文頌嫻、陳嘉容及夏韶聲等昨日到尖沙嘴出席開幕活動。佘詩曼人氣強勁，甫到埸即吸引大批嘉賓爭相合照，受歡迎程度爆燈。她透露下月開工拍無綫新劇《News新聞女王》，今次被劇本吸引，正忙於做準備工夫，因飾演主播，需要練習如何自然地對着鏡頭念對白。她上套無綫劇是2014年的《使徒行者》，笑指拍檔林峯已為人父。她不心急組織家庭，正等待愛情滋潤，相信指日可待，又有夢想製作自家劇集，但有很多事要籌備。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

佘詩曼（阿佘）透露3月中為《News新聞女王》開工，劇中飾演主播，正努力練習如何自然地對着鏡頭念對白，「平時拍戲是不准望鏡頭的，現在相反，還要念對白，是一大挑戰，現在每日在練習，還有很大進步空間，世界各地的新聞報道我都有看，從中學習。劇中跟馬國明、譚俊彥較多對手戲，與其他女角也有不少辦公室戲分」。

多謝陳山聰自薦合作

阿佘今次回「娘家」拍劇，除三大視帝馬國明、譚俊彥及陳山聰拱照外，還吸引很多無綫藝人自薦演出，想跟阿佘合作？阿佘開心說：「是否很多人就不知，但要多謝好兄弟陳山聰，去年聽聞我可能回無綫拍劇，即說找個角色跟我演，因已很久沒合作。我當時問他是否真，他說看看怎樣，沒想到真的有驚喜。」

愛情滋潤指日可待

阿佘近年長駐內地，今次選擇留港拍劇，是否想照顧媽咪？她說：「有很多原因，首先是劇本非常好，已很久沒試過主動催監製，要求看下一集劇本，這個感覺很正。」她指上次拍無綫劇是2014年的《使徒行者》，拍檔林峯已成為爸爸，「我見過她女兒，很聰明，一見面就識叫我靚女姐姐，把口像爸爸一樣叻。（有否想快點組織家庭？）等待中，我享受現在的生活。」問到現時感情狀况，她笑笑口說很開心，每日都有工作、屋企人及朋友滋潤。男友的愛情滋潤不同？她說：「指日可待。」她透露想製作自家劇集，是她的夢想，但未知會否實現，因有很多事要籌備，「其實想過很多故事，要定一個方向都幾難，需要些時間，拍完新劇再去想。沒有心水演員，故事行先，如有角色適合自己都會演」。

文頌嫻願為阿佘做幕後

文頌嫻昨日罕有性感現身，笑稱有點不習慣，要挺直身走路，「前經理人叫我要突破，不要只穿樽領，低少少啦」。她表示事前不用問准老公，穿衣服視乎場合。她自爆生完女兒後肥了10磅，為穿身上的裙，幾日沒吃飯。提到她參演的港台劇《我們之間 第二季》下月播出，她首次演媽媽角色，雖故事沉重，但很勵志感人，開工首日已喊到眼腫。可會自薦演出阿佘的新劇？她笑說知道很多人惜阿佘，「我不自薦了，經常見面已很幸運。我知她想製作電視劇，相信她到時會識做，我做幕後都可以」。

陳嘉容北上發展有人追求

陳嘉容表示疫情3年很少在港出席活動，近年簽新公司北上發展，同時在內地開班教儀態和扮靚美容，對象有小朋友、太太們及OL。可有內地小鮮肉追求？她承認有人追，但不是小鮮肉，「小鮮肉都無所謂，最緊要智慧高、善良及孝順，比我高就完美，平頭都收貨」。談到蔡天鳳碎屍案，她稱不認識對方，看到新聞感不安，沒想到這年代還有這樣的事發生，她在內地工作也會很小心。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com