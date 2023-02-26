鍾柔美試過耳機失靈學識執生 詹天文節食減肥拍新歌MV

【明報專訊】梁釗峰、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）昨日參與「日行萬步嘉年華」，呼籲大眾關注身體健康，每日保持適量運動。Yumi與Windy齊露小蠻腰，台上載歌載舞曬青春活力。Yumi估計腰圍約23吋，自爆因貪食有小肚腩。Windy將推出個人單曲《沒有你的新學期》，為以最佳狀態拍MV，事前嚴格節制飲食，她說：「我好易肥，近期只吃白烚雞肉和西蘭花，再狂做運動燒脂。」Yumi要應付學校考試，又主持節目及籌備新歌，非常忙碌。提到菊梓喬日前演出時耳機出問題，令耳膜受損，兩人也試過耳機意外，Windy說：「有次After Class演出，我和Yumi的耳機對調了，台上完全聽不到音樂聲，很難控制音準，有點驚。」Yumi稱當時除下耳機繼續唱，是一次學識執生的經驗。

釗峰下月跑50公里越野賽

釗峰表示平均日行7000步，早前參加馬拉松10公里，下月首度挑戰50公里的越野賽，他說：「我個名有『山』字，特別喜歡山和大自然。今次比賽要跑上跑落又有暗斜，擔心肌肉不夠結實，又不夠時間操練，沒預計用幾耐時間完成，能夠跑畢全程已開心。」提到馮允謙擔任ViuTV綜藝節目《全民造星V》導師，因事忙由釗峰代替錄影幾集，釗峰說：「馮允謙叫我做『繼父』，不過我覺得自己是代課老師。」他自問不算苛刻，太苛刻會令參賽者有不好感覺，只講真心話，是為他們好。

記者：林蘊兒