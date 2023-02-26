擇偶講感覺 周嘉洛：媽咪恨抱孫

【明報專訊】周嘉洛入行7年極速上位，先後憑劇集《愛‧回家之開心速遞》及《痞子殿下》奪無綫頒獎禮「最佳男配角」及「我最喜愛電視男角色」。他接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問，談到演出過3輯《愛‧回家》系列，兩年前暫別劇組拍《痞子殿下》，他說：「演戲是我的興趣，拍處境劇曝光率高，收入與返工時間穩定，媽咪不需為我擔心，每天都開心，感恩很好運。不過做一件事重複很久就變了捱，『金城安』（劇中角色）最後也到了這階段，縱使我很感恩，但『金城安』做到第四五年都會攰，會做到『滑啞』。我明白好多人想入處境劇，我清楚自己好幸福，所以人是犯賤，穩定久了就想變。」

結婚生仔要有經濟能力

周嘉洛曾跟林凱恩、蘇韻姿及陳瀅傳緋聞，他說沒有一個是真，都是好朋友，明白玩得埋，有緋聞是無可避免，若他只跟男同事玩得埋，就會傳同性戀。他說：「入行7年沒跟圈中人交往過，心態上以事業行先，不想發生些事影響自己。」他曾拍過3次拖，對上一次是《八時入席》後跟圈外人拍拖，到拍《開心速遞》時結束，已單身一段時間。分手原因是圈外、圈內世界不一樣，話題也不同，加上漸漸成長，彼此價值觀磨合有出入，便行不下去，是和平分開。他選理想對象「講感覺」，曾被媽咪催促組織家庭，因想抱孫。他認為要有經濟能力，照顧到媽咪及確保小朋友的成長環境好才會想，希望有生之年完成媽咪榮升嫲嫲的夢想。

娛樂組