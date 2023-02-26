《奇異女俠玩救宇宙》膺HCA大贏家 班頓費沙稱帝 SAG成奧斯卡關鍵指標

《鯨》是沉寂多時的班頓費沙翻身之作，荷李活影評人協會（HCA）把最佳男主角頒給他，未知明日舉行的演員公會獎（SAG），他可會得到同業支持？（法新社）

【明報專訊】第6屆荷李活影評人協會頒獎禮（HCA）前晚舉行，《奇異女俠玩救宇宙》勇奪最佳電影、導演等合共7獎，成為大贏家；今年競爭較激烈的最佳男主角，HCA把影帝殊榮頒給《鯨》（The Whale）班頓費沙（Brendan Fraser），讓香港時間明日舉行頒獎禮的演員公會獎（SAG），成為奧斯卡的關鍵指標。

《奇異女俠玩救宇宙》在HCA贏得最佳電影、整體演出、剪接、原創劇本獎、男配角（關繼威）之外，關家永（Daniel Kwan）及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）繼導演公會（DGA）後再下一城，不過兩人跟贏得最佳女主角的楊紫瓊未有出席領獎。後者擊敗《法貝曼：造夢大師》米雪威廉絲（Michelle Williams）、《女戰不敗》維奧拉戴維絲（Viola Davis）以及《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）等對手，未知明日競逐SAG影后楊紫瓊可會信心大增？

最佳男主角方面，《鯨》班頓費沙繼影評人選擇大獎後再下一城，擊敗《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）及《伊尼舍林的女妖》哥連費路（Colin Farrell）等強勁對手，若明天在SAG亦能順利稱帝，下月舉行的奧斯卡頒獎禮將會被看高一線。今年的最佳男主角可說競爭激烈，班頓費沙跟奧斯汀畢拿及哥連費路各有捧場客；哥連費路去年在威尼斯影展先拔頭籌稱帝，之後上月金球獎跟奧斯汀分別在音樂或喜劇類及戲劇類贏得最佳男主角，不過影評人選擇大獎，兩人雙雙輸給班頓費沙。上周舉行的「英國奧斯卡」英國電影學院獎，哥連和班頓又淪為奧斯汀的手下敗仗；由演員業界投票的SAG獎因而被視為奧斯卡的關鍵指標，且看三人將會鹿死誰手。

Taylor Swift奪最佳短片

前晚HCA頒獎禮，印度片《革命雙雄》成為《奇異女俠玩救宇宙》之外的另一大贏家，捧走最佳動作電影、國際電影、主題曲及特技等4獎之外，還獲大會頒發特別致敬的焦點獎。《神探白朗：抽絲剝繭》成績亦不錯，摘下最佳喜劇電影及選角指導。《接駁靈聲》與《皮諾丘》則分別捧走最佳恐怖片及最佳動畫。

《巴比倫：星聲追夢荷里活》贏得最佳布景設計及配樂兩獎。《壯志凌雲：獨行俠》則奪最佳攝影及音響兩個技術獎。《阿凡達：水之道》大熱摘下最佳視覺效果。最佳短片落在《All Too Well》身上，導演兼樂壇天后Taylor Swift忙於為巡迴演唱會綵排，未能親身到場領獎，但仍拍下片段致謝。