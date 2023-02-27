無意做媒人 黎諾懿爆高海寧多人追

【明報專訊】高海寧、黎諾懿、琦琦、羅蘭、王敏德、車婉婉、周勵淇等昨日出席《2023鴨脷洲洪聖傳統文化節》，一齊放水燈和參與扒龍舟點睛儀式，為香港祈福。古天樂、佘詩曼與湯盈盈的母親都有參與，3星媽有傾有講，表現相當熟絡。

黎諾懿表示活動因疫情停辦3年，現在疫情放緩，希望社會各類傳統文化活動慢慢恢復，期待再見到大坑舉行舞火龍活動。高海寧表示與黎諾懿第一次體驗放水燈，感覺得意，齊齊把握機會祈求身體健康和心想事成，她笑說：「我貪心少少，希望事業和姻緣有成。」

仔細老婆嫩的黎諾懿自爆年紀漸長，開始有小毛病，被老婆叮囑要注意健康，故近年已減少飲酒和食內臟，「我乖了很多，現在只是偶爾在喜慶日子才淺酌美酒，叫朋友減少約我飲酒，希望有日在社交平台公告戒酒成功」。

高海寧取笑黎諾懿首先要戒「隊人飲酒」，他自辯用心良苦，平時趁聚會為朋友練酒量，又爆高海寧練得好好酒量，飲兩三杯中國白酒都無問題，「我以後可以找她頂酒，以前她飲一兩杯啤酒就語無倫次，所以好怕酒後要照顧她」。問有沒有介紹好男仔給高海寧？黎諾懿笑稱不用介紹，爆高海寧有好多追求者，「要營造她多人追，做到『瘦田冇人耕，耕開有人爭』效果，希望她有目標時，帶到聚會給我過目」。高海寧聞言笑說：「想找個適合的都好難，等我篩選一下才帶給他見啦。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵