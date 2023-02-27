谷《新四十二章》結局篇 搏盡玩遊戲造勢 江嘉敏嚇到跪地 龔嘉欣玉腿受傷

【明報專訊】無綫劇《新四十二章》周四（2日）大結局，演員陳豪（阿Mo）、龔嘉欣、周嘉洛及江嘉敏等昨日到商場宣傳造勢，吸引大批市民圍觀。4人分組玩爆氣球遊戲，龔嘉欣嚇到花容失色，玉腿被氣球爆破時弄傷；江嘉敏則不斷尖叫，尖叫聲震撼全場。阿Mo淡定跟江嘉敏笑說：「很快就過去㗎！」被爆波嚇到眼泛淚光兼跪地的江嘉敏，笑稱當刻感受只有20字粗口。劇集反應好，阿Mo被朋友追問劇情，他一律封嘴拒透露。

阿Mo表示《新四十二章》原本25集，經剪輯後，最後24集大結局，劇情更加緊湊。有指之後每集都有角色死，阿Mo與嘉欣稱二人無事，阿Mo說不少朋友追問劇情，但他一律封嘴。嘉欣表示開心劇集成績好，公司決定星期四在商場同觀眾一起看大結局。

問會否食住個勢開拍續集？嘉欣笑言想開拍《殺手2》先；阿Mo稱與監製陳維冠由《殺手》到現在合作無間，對方每一套作品都不同，他也很喜歡《殺手》，如果有這類劇的續集非常好，相信監製和編審會繼續發揮無限創意。

兩視帝助攻 增信心衝視后

嘉欣自爆當初知道無份演《七公主》時，曾親自問監製陳維冠原因，原來對方預了她拍《新四十二章》。如果打得厲害過《殺手》和《新四十二章》也ok？嘉欣直認無問題，已豁出去，武指師傅都說她可以做替身了，並笑說：「我想下次可以試試演完自己的角色後，再幫人替身也不錯。」

對於有傳嘉欣將於6月開拍新劇《企業強人》，有兩大視帝阿Mo和譚俊彥「加持」，助她奪視后寶座。嘉欣承認有兩視帝拍檔感榮幸，當然會增加信心，「我同阿Mo、譚俊彥合作了很多次，兩個都是好到不得了的拍檔，有他們成件事可說事半功倍，簡直覺得有幸運之神眷顧」。

劇中飾演一對歡喜冤家的周嘉洛與江嘉敏，活動上繼續鬥氣被要求互摑，周嘉洛笑說：「不當眾摑你，回後台先。」二人透露在劇中最後會是「Happy ending」。

周嘉洛避談JW男友

周嘉洛早前跟緋聞女友陳瀅、王灝兒（JW）、羅天宇與圈外好友一行10人去了日本4日旅行，人生首次正式去旅行的他，笑言有朋友安排行程，未至於大鄉里出城，整個旅程相當滿意，主要食和玩，每日玩到不願睡覺。雖然很疲累，但很開心，愛上了跟朋友旅行的感覺，期待下次再去。

問到在日本可有艷遇？周嘉洛笑說：「日本那麼多靚仔靚女，怎會看得上我。」此行是否順道陪JW散心？周嘉洛稱大家都是玩為主，至於JW男友、被頒令破產的葉韋彤可有同行，他未有正面回應。

談到新劇《痞子殿下2》，周嘉洛透露還有幾天便開鏡，現正忙於看劇本和試造型。是否將公司「山頭文化」搬上電視，他笑說：「我們創新的，什麼都講一些啦，不過我未睇熟劇本，暫時冇得搭訕。」

記者：陳釗