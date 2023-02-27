開騷赤膊曬廣東話冧粉絲 周興哲爆嘉賓鄧紫棋綵排趣事

【明報專訊】台灣歌手周興哲（Eric）相隔5年再來港開騷，前晚假紅館舉行一連兩場《Odyssey~旅程》巡迴演唱會香港站，為頭場演出施展渾身解數。開騷前熒幕先播出Eric扮演臥底警察的短片，片段貫穿演唱會不同環節，大騷演技。首次挑戰4面台的他，在全男班舞蹈員襯托下，身穿紅色絲絨套裝，從台下緩緩升上舞台登場。

Eric獻唱英文歌《That's All》為開場熱身，又向歌迷打招呼說：「Let's go Hong Kong。」緊接唱第2首歌時，他脫下外套，僅穿背心露出麒麟臂，之後索性將背心除掉，裸露上身，惹來全場粉絲尖叫，「閃露」約一分鐘後，又火速換回無袖上衣繼續唱，大耍冧招用廣東話說：「好掛住你哋。」形容在紅館開騷似發夢，很開心能再來港。Eric去年底憑歌曲《想知道你在想什麼》，榮獲第59屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎，他重提得獎心情，「宣布賽果時心情很緊張，得獎一刻心想『Oh my god』」。之後即演繹得獎歌。

搞氣氛邀觀眾玩人浪

經常一手包辦曲詞創作的Eric，用結他自彈自唱英文歌《I see you everywhere》及《相信愛》，又彈鋼琴唱《其實你並沒那麼孤單》、《以後別做朋友》及由他作曲給A-Lin的《摰友》。有粉絲大叫「你好叻呀！」他甜笑用廣東話答：「謝謝」。

Eric為搞氣氛，邀請全場觀眾玩人浪，然後用手機360度旋轉拍低，稱會上載社交平台分享。其間主動行到台前跟觀眾握手，又應要求影合照，大擺心心甫士賣萌，全場打成一片。

G.E.M.邊唱歌邊戴隱形眼鏡

Eric演唱陳奕迅（Eason）作品《淘汰》和張學友的《她來聽我的演唱會》後，久未在港露面的鄧紫棋（G.E.M.）以嘉賓身分亮相，兩人合唱《別勉強》。G.E.M.教Eric講廣東話，即場改了Eason《明年今日》歌詞，唱出「明年今日，定會再返嚟，紅館中等你……」Eric用半鹹淡廣東話笑着學唱，跟着大爆G.E.M.綵排時小秘密，「她可以一邊唱歌一邊戴隱形眼鏡，很厲害」。

演唱會尾聲，high爆的Eric再度送驚喜，再次除衫裸露上身。安歌時，Eric徇眾要求行到台邊跟歌迷握手與合照，獻唱《最後一堂課》、《如果雨之後》等作品後，依依不捨向觀眾道別。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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