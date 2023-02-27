製片人公會頒獎禮 湯告魯斯膺成就獎 《奇異女俠》奪PGA電影大獎

楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》力壓姬蒂白蘭芝（圓圖）《Tar》在PGA取勝，未知香港時間今早舉行的演員公會頒獎禮，兩人誰會封后？（法新社）

湯告魯斯主演及監製《壯志凌雲：獨行俠》未能贏得PGA電影大獎，但他獲頒成就獎。（網上圖片）

【明報專訊】美國演員（SAG）、導演（DGA）及製片人（PGA）公會均被視為奧斯卡指標的三大獎項，《奇異女俠玩救宇宙》「雙丹」導演關家永（Daniel Kwan）及丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）上周贏得DGA大獎後，昨日舉行的PGA頒獎禮，《奇》片再下一城，贏得電影大獎，與獲頒成就獎的湯告魯斯（Tom Cruise）雙雙成為PGA焦點。

《奇異女俠玩救宇宙》在PGA擊敗《阿凡達：水之道》、《伊尼舍林的女妖》、《黑豹2：瓦干達萬歲》、《貓王》、《法貝曼：造夢大師》、《神探白朗：抽絲剝繭》、《Tar》、《壯志凌雲：獨行俠》及《鯨》，贏得電影大獎。監製王慶（Jonathan Wang）聯同導演關家永及丹尼爾施奈特、主角楊紫瓊、許瑋倫、關繼威、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）等上台。王慶自言身為華人與白人混血兒，成長期間感到兩邊都難以適應，但在頒獎禮現場，卻感到跟其他電影監製像一家人。

根據資料，過去10年的PGA賽果只有3屆與奧斯卡最佳電影不符，包括2020年森文迪斯（Sam Mendes）執導的《1917：逆戰救兵》贏得PGA，最後奧斯卡卻頒給韓片《上流寄生族》最佳電影；2017年《星聲夢裡人》捧走PGA電影大獎，在奧斯卡卻成為《月亮喜歡藍》手下敗仗，還發生擺烏龍頒錯獎事件；2016年《沽注一擲》捧走PGA，在奧斯卡卻由《驚爆焦點》摘下最佳電影。《奇異女俠玩救宇宙》會否順利過關？香港時間下月13日奧斯卡頒獎禮將會揭盅。

PGA頒獎禮另一焦點是贏得成就獎的《壯志凌雲：獨行俠》監製兼主角湯告魯斯（Tom Cruise）；《壯》片去年全球累收近15億美元，成為賣座片王，史匹堡（Steven Spielberg）早前在奧斯卡午餐會碰到湯就讚賞他把觀衆重新帶回戲院，拯救了業界。PGA大會安排跟湯多次合作的派拉蒙影業前行政總裁雪莉蘭辛（Sherry Lansing）頒獎及介紹他出場。雪莉表示湯18歲起已跟他多次合作，稱他對演藝工作向來全情投入，所以很尊敬也很喜歡他，「湯以前會在戲院的放映室，或是躲在座位後方觀察觀衆對新片的反應」。

湯告魯斯致辭時稱喜歡看到別人做出成績，雖然知道那不單靠運氣，有時甚至需要創造運氣，他又稱總會支持在座的所有製作人。湯告魯斯憶述過往在史匹堡家裏會詳談電影，「我就在那裏認識了白賴仁狄龐馬（Brian de Palma）」。湯稱之後徹夜欣賞白賴仁執導的電影，翌日即邀請對方執導《職業特工隊》。他其後亦感激多次合作的導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）及監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）。

《忘形水》基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）執導的《皮諾丘》贏得PGA最佳動畫，該片在同日舉行頒獎禮的動畫安妮獎，橫掃5獎成為大贏家。PGA亦有頒發電視獎項，《白蓮會》、《大熊餐廳》及《新創大騙局》分別贏得戲劇、喜劇及迷你劇的傑出監製獎。

韋史密夫NAACP稱帝

美國全國有色人種協進會（NAACP）跟PGA同日舉行頒獎禮，《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett）捧走年度藝人獎，《黑》片亦贏得最佳電影等8個獎項。《小學風雲》奪最佳喜劇。去年在奧斯卡頒獎禮掌摑事件後沉寂近一年的金像影帝韋史密夫（Will Smith），以AppleTV+《解我枷鎖》在NAACP封影帝，他未有到場領獎，但宣布他得獎一刻，在場觀衆依然有鼓掌。韋史密夫其後透過社交平台感謝《解》片導演安東尼奎克（Antoine Fuqua）及其他工作人員。