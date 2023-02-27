法國紀錄片奪最高榮譽金熊獎 8歲童星膺柏林影展最年輕影后

【明報專訊】第73屆柏林影展香港時間26日凌晨舉行閉幕及頒獎禮，以《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）為首的評審團帶領杜琪峯等成員，選出法國導演尼古拉斯菲利普（Nicolas Philibert）執導紀錄片《On the Adamant》為最高榮譽金熊獎得主。尼古拉斯是資深紀錄片導演，曾執導《無聲國度》、《羅浮之城》等，《On the Adamant》亦是今年柏林影展主競賽唯一紀錄片，聚焦巴黎市中心一家幫助精神病患的日托中心。贏得最佳導演銀熊獎的《The Plough》菲臘加希爾（Philippe Garrel）同樣是法國人。《被戀愛的秘密》德國導演基斯頓柏索（Christian Petzold），則憑《Afire》獲頒評審團大獎。

今年柏林影展的演員獎項不再分性別，改為最佳主角及配角兩獎；拍攝《20,000 Species of Bees》時年僅8歲的西班牙童星蘇菲亞奧蒂羅（Sofia Otero）贏得最佳主角殊榮，成為柏林影展歷來最年輕影后。她致謝時喜極而泣，多謝評審團、劇組，以及家裏每個人，「我爸爸是全世界最好的爸爸，我媽媽瘋狂地愛他」，引來全場捧腹。據悉她從500名女孩中脫穎而出贏得角色，講述擁有男性生殖器特徵的女孩，到底要成為男或女一直舉棋不定。當媽媽婚變，女孩被帶到鄉間跟養蜂的外婆居住。全片以小孩角度探索性別認同議題。另外，奧地利跨性別演員Thea Ehre則以《Till the End of the Night》捧走最佳配角殊榮。

今年主競賽單元有內地片《白塔之光》和動畫《藝術學院》入圍，可惜皆空手而回，僅勞馨瑩以《小暉和他的牛》捧走水晶熊特別表揚獎。另外，闊別國際影壇多時的范冰冰，亦偕同新片《綠夜》的韓國拍檔李周映出席閉幕及頒獎禮。