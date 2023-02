【明報專訊】韓國防彈少年團(BTS)29歲成員J-Hope昨宣布展開兵役義務程序,已取消「延期入伍」,意味他會按韓國軍方安排的時間入伍。J-Hope將繼隊友Jin後,成為第2名入伍的BTS成員。事務所HYBE稱,目前暫未有J-Hope入伍日期,確定日子後會再通知大家。

去年12月履行兵務的Jin得悉J-Hope快將入伍,透過官方網站留言囑咐J-Hope「快過來」。其後J-Hope回覆:「祝各位周末愉快,謝謝(Jin)來電」。Jin再戲弄J-Hope,「我馬上就會升做一等兵,屆時碰見我,不要跟我對視,因為我是一等兵,而你仍在受訓」;Jin又留言講解受訓兵對上級敬禮的手勢,十分搞笑。

另一方面,J-Hope去年推出個人專輯《Jack in the Box》,講述製作過程的紀錄片《j-hope IN THE BOX》最近亦在影視串流平台Disney+上架。