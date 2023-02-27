【開箱】《A2Z》老公出軌 深田恭子情傾小鮮肉

密密拍劇的田中圭，今季既有份演出《逆轉管弦樂團》，在《A2Z》則飾演既愛妻子又有外遇的矛盾男人。

【明報專訊】《魯邦的女兒》深田恭子前年以罹患適應障礙症為由停工，復工後被指酗酒問題嚴重，身形暴瘦，之後又傳她與富商男友杉本宏之情變。深田恭子休息半年後復工，接演在影視串流平台Prime Video獨家播出的新劇《A2Z》，2月3日上架，伙拍《大叔的愛》田中圭及《命運警察》片寄涼太演出，故事以婚外情為主軸。

山田詠美小說改編

《A2Z》改編自山田詠美的同名小說，她的作品雖接連得獎，但備受爭議，經常涉及在保守日本社會無法公開探討的主題。《A2Z》共10集，每集約30分鐘；講述在大型出版社文學部擔任編輯的澤野夏美（深田恭子飾），跟任職另一出版社的丈夫森下一浩（田中圭飾）結婚8年，生活卻很獨立。夏美沒冠夫姓，並非所有親朋皆知二人是夫妻關係。

一浩突然向夏美攤牌，稱結識了大學生本宮冬子（堀未央奈飾），打算遷出與女友同居。一浩坦言知錯，不想隱瞞夏美，也不想離婚，但強調與女友的感情認真。夏美大受打擊，但深知與一浩的相處模式，本來就與別人不同，所以夏美沒發脾氣，也沒強迫一浩與女方分手，還耐心傾聽一浩談及冬子的一切。

美化婚外情

夏美其後思考，「如果我也有外遇，是不是會比較好過一點？」此時她在公司附近的郵局遇上年輕靚仔的職員坂上成生（片寄涼太飾）。原來成生早已留意夏美，他主動邀她到住所作客。夏美比成生年長10歲，後者知夏美已婚，但兩人仍火速相戀。夏美享受久違的被愛感覺，成生也迷戀夏美獨特的生活習慣與個性。

《A2Z》將外遇情節拍得像初戀般夢幻，好像美化了婚外情。其中講夏美自覺已非少女，卻十分期待周末與成生約會。她還前往成生工作的郵局，拿出情信跟對方買郵票，令成生甜在心頭。成生自言沒有錢購買戒指，只好耍浪漫，利用陽光折射到玻璃杯的光影，打在夏美的無名指上當成鑽戒。

此劇透過夏美的婚外情，探討與一浩的婚姻關係。劇中兩人並不是恩愛夫妻，但仍存在感情，只是失去了初相識時的激情。尾聲講一浩與冬子分手，夏美才坦承自己有外遇，一浩聞言怒摑太太，夏美只好搬家，並與成生同居，可惜夏美與成生因生活背景不同最終分手。夏美後來明白到成生的出現，一方面充實了自己的靈魂，另一方面助她找回與丈夫之間失去的東西。一浩也承認雖然很在乎「小三」，卻放不下妻子。

此劇透過A到Z的26個英文字母，講述夏美在婚姻、外遇及工作的遭遇，如hostage（人質）意指夏美被愛的人困住；knowledge（理解）帶出夏美要如何了解一個男人；reckless（鹵莽）則講述冬子找夏美施壓。其實用英文字母帶出劇情的做法不算新鮮，2014年NBC美劇《A to Z》（或譯《戀愛手冊》）也以同一方式敘事。《A2Z》談及的愛情理論，貼近現代男女對愛情與婚姻的價值觀。然而拍攝效果過於夢幻，例如首兩集，深田恭子到片寄涼太家中作客，透過玩包剪揼及啤牌來增進感情，二人的牀戲也加入濾鏡，似在突顯深田恭子的美貌多於劇情。深田恭子身形不錯，但不知何故休息了一段時間的她動作與表情略嫌生硬，端正坐姿，感覺也不夠生活化。