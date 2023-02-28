【開箱】《最後生還者》 接近滿分的打喪屍神劇

【明報專訊】還記得影視串流平台Netflix去年推出《生化危機》劇集嗎？故事取材自經典電玩，內容卻有口皆「悲」，觀眾狠批製作人糟蹋原著，因此被譏為「史上最垃圾的電玩改編真人版作品」；反觀HBO MAX新劇《最後生還者》（The Last of Us）同樣改編電玩，首季還未播完，網民已封為「神劇」，影評網站「爛番茄」罕有給予97%接近滿分，製作公司宣布開拍第2季，有傳電影版亦陸續有來。香港觀眾可以透過HBO GO同步收看。

改編同名電玩

《切爾諾貝爾：傷心的兒童》編劇Craig Mazin擔任製作人的《最後生還者》，改編自2013年推出的同名電玩，首季共分9集，1月15日開播至今，已經推出7集，劇情漸入高潮。故事由1968年一段電視訪問揭開序幕，科學家提到某種透過空氣傳播的病毒，一旦全球大爆發，感染人數可達百萬計，但這並非導致人類滅絕的原因，席上另一專家聲稱，真菌的殺傷力遠超病毒，「它不在於殺戮，而是控制」，為此劇主軸一錘定音。

鏡頭一轉，來到2003年9月的美國得州，《曼達洛人》男星佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演主角喬爾登場前，畫面先投向女兒莎拉睡房的窗簾隨風揚起，類似模仿同名電玩的鏡頭，劇中比比皆是，導演此舉作用有二，除了向原作致敬，亦可令遊戲玩家產生親切感，觀劇時更投入。

當莎拉煮早餐時，新聞正報道雅加達發生暴亂消息，暗示「暴風雨」已經形成，並將影響到美國甚至全球。莎莉乍見鄰居受神秘真菌感染，變成喪屍般的怪物，幸得喬爾和胞弟湯米及時營救，她才驚覺小鎮已淪陷，大批軍人封鎖現場，更開槍擊斃莎莉，喬爾喪女悲痛欲絕。

（明日再續）