梁文禮暗踩歌手被停職3個月 網民撐講真話無罪 質疑商台放生艾粒

【明報專訊】商台DJ梁文禮2月17日到紅館睇梁詠琪演唱會首場，在公開的社交帳戶讚梁詠琪個唱造型好靚，但私人社交帳戶則狠批演唱會「個flow差，歌編得差，舞差」，又指梁詠琪唱得差，穿的歌衫似抹完鼻血的紙巾。梁文禮被網民斥「雙面人」，他為此在節目開咪解釋並道歉，但事情未解決。他的私人社交帳戶再被翻舊帳，陳奕迅、MIRROR皆曾被他明讚暗踩。昨日商台發聲明，指梁文禮「對個別音樂人發出帶有傷害性之評論」，暫停梁文禮主持職務3個月。商台的大懲罰在網上引起熱議，有人撐梁文禮講真話無罪，亦有指商台處事不公，矛頭直指早前余迪偉控訴艾粒職場欺凌及性取向歧視事件，艾粒只道歉了事。

娛樂組

繼暗踩梁詠琪演唱會後，梁文禮再被揭公開讚陳奕迅演唱會，但私人社交帳號曾批陳奕迅黑面、掟咪、發脾氣，又形容姜濤、盧瀚霆翻唱張國榮作品為「集體強姦張國榮作品」惹起爭議。昨日商台在官方網站宣布暫停梁文禮主持職務3個月：「有鑑於本台節目主持人梁文禮近日於社交平台對個別音樂人發出帶有傷害性之評論，經本台負責人與梁文禮共同檢討後，雙方同意於2月27日起暫停其主持人職務三個月，待冷靜反思過後再重新出發。」

杜汶澤渾水發文撐梁文禮

商台發公告後，梁文禮未就事件回應。《明報》向商台查詢梁文禮的處罰是否停薪留職？其間是否可兼職？但未獲回覆。對於梁文禮被大懲罰，外界指商台的處理有問題。杜汶澤在社交平台留言撐梁文禮，「你們都罵他 你們上班不是雙面人 同事老闆面前講好說話 背後不會罵他們 你們是聖人 至於在他私人帳戶偷圖的人則沒有人去斥罵 我支持梁文禮 你可以打我了」，盧覓雪點讚杜汶澤帖文。財經專欄作者渾水寫道：「如果梁文禮以後做一個音樂娛樂文化節目，係專講真說話，包含狠毒批評嘅話，我一定畀錢撐。」

網民：可欺凌同事 不可批評歌手

有網民在商台903的社交平台狂鬧：「艾粒單嘢仲嚴重過佢呢單嘢喎！點解只係懲罰啲細？」有網民回應：「唔通你要艾粒罰自己？」「商台標準：可以歧視同欺凌同事，但唔可以批評歌手。」有指艾粒才應被停職。事源2月艾粒在九展開騷，其中一個環節熒幕播出余迪偉浸溫泉照片，配有「迪偉同你浸溫泉」字句。余迪偉控訴多年來一直被艾粒用作搞笑橋段，在節目說「迪偉俱樂部」、「迪偉後花園」等，是性取向歧視及職場欺凌。艾粒公開道歉並取消相關項目，余迪偉接受道歉，事件告一段落。還有網民撐梁文禮講真話，他的私人社交帳戶內容被偷兼公開，他也是受害者。

森美小儀曾被罰停薪留職兩個月

商台早年也曾懲罰旗下節目主持人，2006年《架勢堂》主持森美與小儀在節目舉行網上投票「我最想非禮的香港女藝人」選舉，觸發婦女團體投訴，兩人公開道歉外，被罰停薪留職兩個月、不能兼職其他工作。2019年9月，《毒檸王國》主持人阿檸與Oscar未經公司批准，無故缺勤被罰「停工」，幾個月後才恢復開咪。