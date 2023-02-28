首次見面合唱《摯友》 周興哲讚MC活潑帥氣

【明報專訊】台灣歌手周興哲前晚在紅館完成一連兩場《Odyssey~旅程》巡迴演唱會香港站，尾場除張天賦（MC）擔任嘉賓，容祖兒、胡鴻鈞、方皓玟、鍾鎮濤夫婦、沈震軒與女友陳欣妍等來捧場。周興哲先勁歌熱舞及脫掉上衣赤膊騷肌，引來全場尖叫。不久他穿回衣服以結他自彈自唱，台下有女粉絲大叫「老公」，他鬼馬回應「Hi」，還即興創作一小段曲，用廣東話唱出「好掛住你哋」冧粉絲。

答應為MC寫歌

MC擔任表演嘉賓，出場時發生小意外，升降台突然失靈，MC要改從樓梯上台，當他現身一刻，全場尖叫聲雷動，兩人合唱《摯友》後互笠高帽，周興哲讚MC很帥，MC也回敬一句：「第一次見面，你比照片帥太多了。」其後兩人談及興趣，當MC知道周興哲愛打高爾夫球，即口窒窒說自己不打高球，引來全場大笑。MC又趁機邀歌並獲周興哲答應，之後他獨唱《世一》。

約定粉絲明年見

周興哲胞兄周予天也上台為弟弟送水及整理衣服，並擁抱鼓勵。周予天笑言因把門票讓給朋友，所以這天要來打工。到encore時，周興哲表示準備這次演唱會很辛苦，因不能亂吃及喝酒，但有這麼好的回憶非常值得，希望之後每年都來港開騷。粉絲大嗌「I love you」，周興哲大讚香港粉絲最犀利，約定明年見。

完騷受訪，周興哲表示首次在紅館開個唱，被香港粉絲的熱情感動，幾乎每首歌都是大合唱，對他來說是最大鼓勵及感動，希望之後每年都來開演唱會，可以多開幾場，下次會努力學唱廣東歌。提到兩場的嘉賓鄧紫棋（G.E.M.）和MC，周興哲表示以他所知，G.E.M.是首次當香港演唱會嘉賓，跟對方也有4年沒見，「之前跟G.E.M.合作一首歌《別勉強》，可惜因疫情，一直未有機會在台上合唱，今次感謝她來當嘉賓」。至於MC，他說是公司安排的，知道對方是現今香港很火的歌手，「我覺得他是個非常活潑、帥氣的新朋友。（跟他比較誰更帥？）他帥」。

餐餐雞胸 食到憂鬱

問到為何頭場兩度脫衣騷肌，但尾場只脫一次？張興哲解釋因兩晚服裝不同，今（前）晚穿了3層衣服較難脫，也因首場演出自己太high才脫多一次。有網民指他的肌肉不夠結實？周興哲也認為可以再練好些，但操肌很辛苦，每天吃雞胸肉及戒澱粉質，吃到有點憂鬱，雖然之後還要到不同地方巡唱，但完成香港站會好好吃一頓。

記者：陳釗