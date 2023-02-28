群星賀無綫主播王鎮泉結婚 阿姐贈夫妻相處錦囊

已為人父的譚俊彥稱沒有生仔秘笈，最緊要夫妻夠愛，準時做應做的事就得。（攝影：鍾偉茵）

單身的朱晨麗笑稱參加婚宴總有一點壓力，但婚姻大事急不來，相信緣分天注定。（攝影：鍾偉茵）

無綫娛樂新聞台主播王鎮泉在圈中人緣甚佳，昨日結婚，星級好友到賀，包括汪明荃、譚俊彥、江美儀、陳煒、陳敏之和朱晨麗等。

【明報專訊】無綫娛樂新聞台主播王鎮泉（Jeoffrey）昨日小登科，迎娶拍拖一年半、經營生意的圈外女友Vanilla，一對新人揀選九龍灣的餐廳舉行婚禮，分早晚兩場設宴共24席招待親友。藝人汪明荃（阿姐）、譚俊彥、江美儀、陳煒、朱晨麗、張寶兒等紛紛到賀，袁偉豪和黃智雯更擔任兄弟。阿姐分享夫妻之道，叮囑新郎記住「老婆永遠是對的」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Jeoffrey表示結婚心情緊張，今年雙春兼閏月，揀吉日和場地過程艱辛，多謝兄弟袁偉豪給予不少意見。最記得去年底在新加坡工作期間求婚，同在當地的袁偉豪與太太幫手策劃。

談到與老婆的雀鳥情緣，Jeoffrey說：「我們是朋友，分別養的愛犬過世後，巧合地一齊轉養雀仔和鸚鵡，大家傾偈好投契，太太的善良和愛心感動了我，彼此相處過都覺得好適合，家人都好想我們快點結婚，所以我特別訂造了7隻雀仔和鸚鵡公仔掛住戒指求婚。」他稱婚後先過二人世界，明年展開生育計劃。

羅家英不愛駁嘴

阿姐表示經常接受Jeoffrey主持的節目訪問，大讚對方好乖仔，但不知道他拍拖，直至接到婚宴邀請，今次首度會見新娘，身為長輩的阿姐分享相處之道：「老婆永遠是對的。」老公羅家英平時會不會駁嘴？她說：「他不常駁嘴。（若你不對，都不會鬧？）他會唔出聲。」

譚俊彥讚新郎貼心

視帝譚俊彥婚後育有兩子女，問到有沒有生仔秘笈贈新郎？他笑說：「要夠愛，準時做應做的事就得啦。」他稱Jeoffrey是個貼心男，之前對方到其經營的餐廳用膳，臨走也帶外賣給女友，戥一對新人組家庭開心。

譚俊彥透露與佘詩曼（阿佘）合演的新劇即將開拍，為保持最佳狀態，在飲宴上要節制，「之前感染新冠病毒，病後為養好身體，曾大吃大喝，現在是時候收拾肚皮。第一次跟阿佘拍劇，會有感情戲，希望可以擦出火花」。

單身朱晨麗感壓力

朱晨麗笑言參加婚宴，總會帶給她一點壓力，自己的婚姻大事急也急不來，相信緣分天注定，會順其自然，期待事業有成才嫁人的雙贏局面，又趁機向新郎取經，「平時工作不知Jeoffrey有女朋友，今次輪到我訪問佢，點樣可以低調拍拖，且順利成事」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com