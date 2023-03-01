謝安琪否認封殺港台 有派歌播放難料

【明報專訊】張繼聰與太太謝安琪昨日結伴出席在尖沙嘴舉行的社交媒體頒獎禮，張繼聰特地為兒子邀請YouTuber J Lou（林欣）合照，稱是兒子介紹他看J Lou的網上頻道，並覺得父親開始入流，以前成日被兒子話似大叔，已開始在家中有點地位，他笑道：「兒子唔鍾意我唔緊要，最緊要客戶鍾意我，才令屋企經濟增長有幫助。」

對於被指不派歌反封殺港台及無綫頒獎禮，謝安琪澄清，「其實我轉了小型獨立公司幾年，自給自足、自資好忙，去營運做好自己的音樂和大家分享，我都好需要宣傳，亦好尊重各大媒體，其實我有派歌，但始終每個媒體有自己的遊戲規則和機制，播放歌曲不是由我決定，但也未必是關係咁差」。問會不會出席港台頒獎禮？她說：「如果獲邀請我會好開心回覆，但會否出席要看當時工作情况。」被問及取消口罩令，他們認為有選擇權，不是強制要戴或不戴最好，大家都開始回復正常生活，可以不用戴口罩，但也要注重個人衛生，若身體不適或去人多擠迫的地方，最好都是戴口罩。

孫慧雪生完第二胎擬封肚

同場還有懷孕4個半月的孫慧雪，她的肚子非常巨大，笑言老公很擔心她的肚會爆，醫生亦建議剖腹產子。孫慧雪表示BB性別暫時保密稍後公布，可以講的是生完第二胎要封肚，「真係好攰、好辛苦，一日瞓10幾個鐘，不過計劃下月尾和老公及兒子到日本旅行」。

記者：林祖傑