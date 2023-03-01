吃零食咬崩牙 戴口罩遮醜 鄭秀文對新片票房無信心 望贏口碑

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）、陸駿光、談善言、谷祖琳、梁雍婷、導演賈勝楓前晚出席新片《流水落花》慈善首映，Sammi全晚不肯除口罩拍照，原來有苦衷，因崩牙來不及修補，故要以口罩當「遮醜布」。近期多套港產片叫好叫座，但Sammi直認對《流水落花》票房信心不大，因近幾年主演的電影票房麻麻，並表示新戲是合家歡溫情片，希望獲大眾支持，期望贏得口碑。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

全晚戴口罩的Sammi透露因吃堅硬零食而咬崩牙，活動前趕不及修補牙齒，所以要用「遮醜布」遮住嘴巴，她笑說：「我好醜樣，食零食時好開心，現在就悲傷喇，咬崩隻牙並且崩得很離譜，沒想過會發生這種情况，下次會小心，要食BB糊仔。」貪靚的Sammi崩牙後有沒有避見老公許志安，她說：「他目睹一切，真係好核突。（他有冇笑？）連屋企隻貓都笑我啦。」

老公許志安已捧場

Sammi近日為《流水落花》優先場跑戲院謝票，承認對票房信心不大，「我近幾年主演的電影票房麻麻，但期望贏得口碑，始終所有演員都很用心演出」。近期多部港產片票房大收旺場，有沒有感到壓力？她表示壓力不是來自其他戲，而是此片題材較冷門，擔心不容易吸引人，若大家願意入場，就會明白《流水落花》是一部合家歡溫情片，能觸動人心和有啟發，「最近港產片有不同戲種，都得到好多人支持，大家不妨入戲院支持這部戲，會對新晉導演有好大鼓勵，他們都希望作品受到關注」。

Sammi透露老公許志安已捧場支持，「他好喜歡，他本來就好喜歡這類片種」。Sammi打算稍後自掏腰買票入場支持，到時會再捉老公同行。男主角陸駿光稱老婆搭飛機出埠前，專程拖行李來首映禮打氣，有些朋友更包場支持，最驚喜是見到中學同學也買飛入場。

避談是否曾遇「雙面人」

談到早前Sammi為梁詠琪（Gigi）個唱任嘉賓，Gigi遇到「雙面人」商台DJ梁文禮在社交網明讚暗踩，Sammi稱好明白Gigi性格，對方已用其方式處理事件，沒有特別安慰，她身為局外人，不願多加意見。問到她有沒有遇過「雙面人」？Sammi猶豫幾秒，然後說：「不講了。」

談善言腳傷痊癒好兆頭

早前拍ViuTV劇集《打天下2》弄傷膝蓋斷韌帶的談善言，笑言新戲上畫之時，腳傷痊癒不用再撐拐杖是好兆頭，可以參與宣傳，不過暫時行得未跑得，要多休養一段時間才可運動。她透露《打天下2》的動作戲要押後拍攝，早前無緣跟劇組到日本拍外景，「都有點不開心，本來我想撐拐杖照去日本，但被人阻止了」。

素顏王丹妮抽空撐Sammi

剪了一頭清爽短髮素顏現身的王丹妮，透露新髮型為配合新片角色，大讚短髮日常打理更方便，「我好捨得剪頭髮，只要拍戲需要，就算剷青或剃光頭都可以」。問到老公羅孝勇是否滿意她的新造型，王丹妮笑說：「老公開心到不得了，話我經常換造型，他好似成日換女朋友一樣。」

講到主演電影《毒舌大狀》破億後票房繼續攀升，近日忙於拍新片的她稱會繼續抽空謝票，今次現身首映是以行動力撐Sammi，她說：「Sammi好好人，好照顧我，電影《梅艷芳》上映時，她都好撐我，所以我都支持她，這部戲的題材很吸引我，Sammi幾乎素顏演出，差點不認得她。」