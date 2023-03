next

【明報專訊】42歲樂基兒(Gaile)近日在社交平台上載與兒子Hunter肉緊攬惜黑白相,留言:「Time is precious when you co-parent。(珍貴的時刻是當你共同撫養小朋友)。」文中「co-parent」可以指已分居或婚姻關係完結,共同承擔責任撫養小朋友的家長,有「單親」父母意思。隨即惹來網民猜測Gaile是否暗示回復單身,與從事有機食物生意的丈夫朱智豪(Ian)結束6年夫妻關係。《明報》電話聯絡Gaile,至截稿前仍未回覆。

Gaile與天王黎明2008年秘密結婚,婚姻維持約4年,2012年告終。隨後她遇上失婚美籍商人Ian,二人因熱愛運動志趣相投,2017年在美國加州舉行婚禮。向來喜歡小朋友的Gaile,婚後努力造人,2019年4月誕下兒子Hunter。之後她不時在網上分享與兒子及老公一家三口溫馨合照,曾因幸福肥肚凸凸,被誤會懷有第2胎。

有網民發現Gaile近期已沒有上載與Ian的合照,對上一次已是去年12月底,當時他們一家到峇里參加聖誕派對。今年情人節,她亦沒有分享夫妻合照,加上發帖後,Gaile關閉留言功能,被指第二度離婚之說甚囂塵上。

娛樂組