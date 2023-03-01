阿諾首拍劇演特工 預告曝光

【明報專訊】《轟天猛將》電影系列男星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）已屆75歲，電影作品不少，卻從未拍劇，他昨日發聲明表示，經常有人問他何時會再演像《真實謊言》一類的動作喜劇，阿諾表示，新作《Fubar》正是會打壞人又會令觀衆發笑，「而且不止兩小時片長，是會給你看一整季的劇集」。阿諾首次拍劇，預告片亦同時曝光。

阿諾舒華辛力加主演的《Fubar》將於5月25日在影視串流平台Netflix首播，故事講述阿諾扮演的爸爸角色Luke，跟《壯志凌雲：獨行俠》蒙妮卡芭芭露（Monica Barbaro）飾演的女兒Emma本來關係不錯，及後才發現彼此撒謊，原來兩人都是中情局特工，結果引發連串動作及搞笑場面。

Netflix前日公開《Fubar》首條先導預告，只有約20秒，暫未見蒙妮卡芭芭露亮相，全部是阿諾舒華辛力加的鏡頭，包括咬雪茄、開槍及駕駛電單車與房車。尾聲阿諾疑與拍檔在海邊交談，怎料遭對方拍打下體，阿諾痛得彎腰。《Fubar》首季8集，由《人在江湖》、《逃》編劇尼克辛多拉（Nick Santora）擔任監製，並會執導其中兩集。《Fubar》去年4月在比利時安特衛普開鏡，又到加拿大多倫多等地取景，並於同年9月煞科。阿諾好友史泰龍（Sylvester Stallone）早前亦加入串流平台拍劇行列，主演的《Tulsa King》講述剛出獄的黑幫大佬準備另起爐灶，該劇在Paramount+上架，播出未幾已宣布續訂第2季，未知《Fubar》會否有同樣佳績。

《乜都得教練3》完整預告曝光

另一方面，另一串流平台AppleTV+的王牌劇集《乜都得教練》，將於3月15日播出第3季，據悉今季有12集，前日公開了首條完整預告片，加盟新球會韋斯咸擔任教練的Nate，將與Ted及其球會正面交鋒。

演員公會頒獎禮收視報捷獲讚

提起Netflix，今年1月公布與美國演員公會（SAG）簽訂多年合約，將直播後者每年一度的頒獎禮。不過今年先透過Netflix在YouTube、facebook及Twitter的官方平台直播，明年開始才正式登陸Netflix，讓全球觀衆同步收看。美國時間周日（26日）舉行的SAG頒獎禮昨日公布收視，單在YouTube看直播的觀衆人次突破110萬，首12小時的跨平台收視，更超過150萬瀏覽人次。據報Netflix又把各得獎者由宣布獲獎到致謝辭分成多個段落上架，以贏得電影最佳女主角及男配角的《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊和關繼威為例，得獎感言片段上架短短數小時，分別錄得5.8萬及5.5萬瀏覽次數，各得獎者片段的跨平台收視合共有1940萬次。據悉去年SAG頒獎禮在美國TNT及TBS兩條收費頻道同步直播，合共約180萬觀衆收看。

不少網民在Netflix的YouTube頻道留言讚今年SAG是近年最好看的頒獎禮，稱既無廣告時段，也沒有工作人員補位的尷尬情况，同時也沒有無謂的表演，以及因要播廣告而打擾得獎者致謝辭的情况出現。事實上整個SAG頒獎禮只有兩小時14分鐘，頒發了十多個獎項；由於出席嘉賓以晚宴形式坐在台下圓桌，大會又不設司儀，所以小休時段嘉賓會過枱「交流」，到頒發下個獎項，很多次要頒獎者提醒賓客「歸位」，場面搞笑。