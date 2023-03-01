【開箱】續談《最後生還者》 第3集同志愛情故事感人

【明報專訊】昨日談到在HBO Go播出的《最後生還者》，講述主角喬爾的女兒莎莉逃避神秘真菌感染期間遭軍人槍殺，喬爾悲痛欲絕。度過人生最黑暗的20年後（剛好來到2023年），喬爾活得像行屍走肉，其後得悉胞弟湯米失聯，才決定離開軍方管轄的隔離區。然而物資短缺，令他難以成行，剛巧反抗組織「火螢」波士頓負責人瑪琳願意付出任何條件，只要喬爾與《F檔案》安娜托芙（Anna Torv）扮演的女伴泰絲，答應把《權力遊戲》貝拉藍斯（Bella Ramsey）飾演女孩艾莉安全帶到隔離區外的議會大廈，屆時火螢的接頭人便會把艾莉護送到美國西部，利用她的血液，研製對抗真菌的疫苗。

逃出隔離區

一行三人冒險逃出隔離區，穿越荒野和博物館，並擊斃幾頭喪屍後，終於把艾莉帶到會合處，豈料火螢一方人馬已遭殺害，任務未能完成，如何處置艾莉？喬爾跟泰絲意見不一，還未取得共識，危機又已掩至。原來真菌能夠透過泥土接觸同類，從而喚醒其他受感染的喪屍展開攻擊行動，泰絲遭喪屍咬傷，最後選擇自我犧牲，好讓喬爾和艾莉殺出重圍。

第3集以倒敘方式，回顧2003年在波士頓郊區發生一段有關比爾和法蘭克的同志愛情故事，二人在最黑暗的時代裏互相扶持，展露人性光輝一面，其間法蘭克透過無線電聯絡到泰絲，並跟喬爾結成黑市買賣的合作伙伴。然後時間回到現在，喬爾帶着艾莉借宿，透過遺書得悉法蘭克晚年罹患絕症，原本打算獨自尋死，比爾卻決定跟他殉情。這段插曲看似跟主線無關，事實並非如此，觀眾細心咀嚼，對於劇集主旨，自有深切體會。

隨着泰絲、比爾和法蘭克的犧牲，喬爾逐漸重拾昔日失落的人性，艾莉在他眼中，亦由「貨物」變成「伙伴」，一起踏上冒險旅程。由於火螢接頭人已死，喬爾不知該把艾莉送到哪裏，於是改變計劃，先找湯米下落，途中遇上堪薩斯城「獵人」組織成員襲擊，幸獲脫離組織的亨利兄弟幫助，暫時逃過一劫，4人並肩前行，最後還是避不過獵人線眼，亨利與艾莉險遭組織首領槍殺，地底突然湧現大批喪屍，幾乎把獵人成員殺盡。最後喬爾找到湯米，兄弟重逢是喜是悲？對於護送艾莉的計劃又會否再生枝節？

高度忠於原著

未知是否汲取了《生化危機》劇集失敗的教訓，《最後生還者》除了時間線比原著電玩遊戲提前10年（即2003年）發生外，無論人物造型、布景設計，甚至角色對白都高度忠於原著，而非亂改一通。有網民對比過遊戲與劇集的多個場景，發現喬爾跟艾莉在隔離區、荒野和汽車上閒聊，對白幾乎搬字過紙，難得貝拉藍斯演活艾莉的神情語氣，跟遊戲角色如出一轍，平日最愛粗言穢語，行為粗魯卻不失童稚感覺，對於遊戲玩家而言，肯定有親切感。

佩特羅帕斯卡飾演男主角喬爾，性格外冷內熱，外表歷盡滄桑，由他對艾莉毫無好感，多次想中途拋棄她，到最後視如親生女兒般捨身保護，他演來層次分明，至少比《曼達洛人》劇中扮演賞金獵人，或者超級英雄片《神奇女俠1984》飾演奸角麥斯維羅德更貼地。巧合的是，無論他在《最後生還者》抑或《曼達洛人》都是扮演照顧者角色，但後者跟「尤達BB」格羅古恍如父子情誼，仍及不上他對艾莉的真挈動人。畢竟在最壞的時代，只要感情猶在，彼此互相扶持，便可捱過黑暗，終將再見光明。

《最後生還者》中的喪屍造型，還原度亦極高，無論是第2集出現較低層次變異版「循聲者」、第3集的進階版「潛伏者」，抑或第5集登場的「巨無霸」，外表一集比一集恐怖，體型也一隻比一隻龐大，雖然設計跟《生化危機》喪屍明顯不同，但都令人望而生畏。值得一讚的是巨無霸率領群屍從地底湧現一幕，視覺效果相當震撼，透過牠們殘殺獵人組織成員，對比艾莉逃命過程的險象環生，真令人替她揑一把冷汗。