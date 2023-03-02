獲《亞洲電影大獎》終身成就獎 洪金寶：一生最自豪是選擇電影

【明報專訊】《第16屆亞洲電影大獎》昨日宣布向洪金寶頒發終身成就獎，表彰他為亞洲電影帶來的貢獻及深遠影響。71歲功夫巨星洪金寶從影逾60年，得知消息後感到非常高興及驚喜，沒想到在這個時候可以得到一個對自己演藝生涯肯定的獎項。他回首一生最自豪的事，便是當初選擇了電影這個行業。他將會出席頒獎禮，親自領取這個榮譽獎項。

《第16屆亞洲電影大獎頒獎典禮》本月12日假香港故宮文化博物館舉行，昨日公布洪金寶獲頒「終身成就獎」。對於獲得此獎項，洪金寶說：「非常高興，同時亦十分驚喜在這個時候還可以得獎，而且是一個對自己演藝生涯肯定的獎項。」

10歲拜師于占元 練得紮實基本功

洪金寶自幼習武，10歲拜京劇名伶于占元為師，身為「七小福」大師兄的他，在傳統戲曲嚴師出高徒的教導下，學會唱念做打的真本領。

兒時的梨園生涯，不僅讓洪金寶練得一身紮實基本功，為日後叱咤動作電影奠下基礎，更培養出洪金寶刻苦耐勞、敬業樂業的品德。

洪金寶在超過60年的演藝生涯中，為香港乃至華語電影界留下了濃墨重彩的一筆。他坦言：「回首一生最自豪的事，便是自己當初選擇了電影這個行業。」

曾兩奪金像獎最佳男主角

洪金寶是多才多藝的動作演員、動作指導、導演、監製及電影出品人，他的名字成為了品質和票房保證，亦成立動作電影班底「洪家班」，培養眾多優秀電影人才。他憑自導自演的警匪片《提防小手》在1982年《第2屆香港電影金像獎》首奪最佳男主角，同時憑執導的武打電影《敗家仔》贏得最佳動作指導，幕前幕後的表現皆備受肯定。1988年，他主演改編自其師父于占元及自身童年經歷的電影《七小福》，再次奪得金像獎最佳男主角。洪金寶又憑《葉問》與《葉問2》贏得香港電影金像獎及金馬獎最佳動作設計，同時憑《葉問2》洪拳師傅洪震南一角獲得第5屆《亞洲電影大獎》最佳男配角。2017年憑《殺破狼．貪狼》再次奪得金像獎最佳動作設計。洪金寶認為「成就」賦予自己的意義非常重大，對於努力成果被人認同感到欣慰。

洪金寶參演的電影多不勝數，包括1970年代的《老虎田雞》、《搏命單刀奪命槍》，他與午馬、林正英拍攝的《鬼打鬼》及《人嚇人》開創了靈幻驚慄喜劇，接着與馮淬帆、吳耀漢及苗僑偉等演出「五福星」系列電影，擦出喜劇火花。之後自導自演的《龍的心》，成功演繹智障患者，在《倚天屠龍記之魔教教主》中飾演武功高強又調皮的一代宗師張三丰，帶來一場又一場讓人讚歎的武打設計；在《殺破狼》更與甄子丹合演一場堪稱可一不可再的格鬥動作場面。

盼將功夫藝術傳承下去

永不言休的洪金寶2020年與6名香港知名導演打造電影《七人樂隊》，其執導的故事《練功》以1950年代香港為背景，訴說自身學藝成長的歲月，希望將功夫藝術傳承下去。他亦成立動作電影班底「洪家班」，培養優秀電影人才，為香港以至亞洲電影注入不少力量。

娛樂組