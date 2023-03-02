接受性感演出 譚凱琪不抗拒再做媽媽

【明報專訊】譚凱琪（Zoie）在無綫劇《新四十二章》角色造型又型又弗，已為人母的她依舊毫不惜身，但劇中一場與陳豪海灘裸泳的戲分，因自覺產後身形未達標感到尷尬，幸獲老公全力支持，讓她無後顧之憂，努力操弗回復產前狀態，繼續為事業打拼。

拍裸泳戲感尷尬

Zoie表示接拍該劇時並不知有裸泳這場戲，看劇本見到，還以為看錯。她說：「心想無端端為什麼裸泳？當然拍攝時不是真的全裸，都做足打底，但有網民質疑是替身，可能因拍攝角度顯得手臂較粗壯；記得當天由日出前開始拍，有好幾個晨運客游早水，還正正對住學校，老師和學生都望住，所以好多觀眾看着我們裸泳，在沙灘行落海時確有點怕醜，始終對產後的身形未有太大信心，因身形還未達標。」一連幾套劇都有性感演出？Zoie說：「演員好被動，無得選擇，不過如劇情需要，令效果好一點，在電視尺度下我都OK嘅。」

努力學習做媽媽

Zoie稱老公可能在外國讀書關係，接受程度也比她高，並不介意她性感演出，「有時我覺得件衫好性感，他卻認為沒什麼，只要健康地靚，就無問題」。老公也十分支持她產後重投工作，只擔心她身體狀態能否承受到。她說：「我拍劇時，老公就負責照顧小朋友，不過我都會負責任，不用開工便全日留家，做好媽媽的工作，不過我是個大懵媽媽，仍在努力學習中。」差不多3歲的女兒已開始返學前班，會否再有生育計劃？Zoie稱不抗拒，但沒計劃，亦擔心生多個能否兼顧工作，她說：「不過見其他人都得，我又不可以話唔得，或可以嘗試，還是到時再諗，不要諗太遠，隨緣吧！」

髮型：hair

化妝：Phoebe Yung

服裝：Alice+Olivia

場地：I-O-N

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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