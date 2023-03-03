《聲夢》兩冠軍 發展機會懸殊 任暟晴視炎明熹學習對象

年僅17歲的任暟晴是《聲夢傳奇2》冠軍，發展機會似乎不及師姐炎明熹（圓圖），任稱不介意，而且亦不覺得自己是明星。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】17歲任暟晴（Jasmine）去年參加無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇2》奪得冠軍，與首屆冠軍炎明熹（Gigi）同樣還未成年便在比賽勝出，成為熱話。Gigi甫出道即受無綫力捧，參與內地與香港聯合製作的音樂節目《聲生不息》，人氣飈升，又接拍不同廣告，吸金力強。Jasmine工作機會未及Gigi，但不擔心起步比師姐稍慢，抱佛系心態的她認為大家路線不同，會視Gigi為學習對象。

記者：林蘊兒

Jasmine覺得毋須互相比較，亦不覺有壓力，稱Gigi是她的學習對象，「有時在公司化妝間撞見，大家會傾偈，都是傾女仔的無聊話題，反而好少講工作」。女團After Class成員Gigi常往返內地工作，姚焯菲（Chantel）赴海外升學，演出未能齊腳；Jasmine對加入女團還是單飛發展表示沒所謂，只按公司安排。

偶像張敬軒Gin Lee

Jasmine最近翻唱張國榮的歌曲《怪你過份美麗》，以少女風格演繹。她覺得當歌手應敢於挑戰，嘗試不同唱歌風格。Jasmine視圈中前輩張敬軒（軒公）和李幸倪（Gin Lee）為偶像，「我覺得Gin Lee是女強人，12年前由外地來港發展，一直好努力唱歌，欣賞她的一份堅持。起初我報名參加《聲夢傳奇2》，純粹因為喜歡唱歌，想試新事物，從未預料過程如此辛苦，最終能夠完成比賽，也是靠自己『堅持』。比賽後，有留意網民對我的批評，知自己唱歌經驗和台風未夠好，因此盡量多聽別人的作品吸收學習。好欣賞軒公唱歌好好聽，專登買飛支持他的紅館演唱會，睇騷乘機偷師」。

盼有機會與MC合唱

Jasmine公開點名讚MC張天賦，羨慕對方擁有一把靚聲，希望有機會一齊合唱。她有鋼琴底子，下一步想學彈結他；很鍾意K-POP的她，也想挑戰試唱韓語歌。外形斯文且說話不多的Jasmine，自認性格古怪，天生有喜感，如果有機會拍劇有信心演傻傻的搞笑角色。

不覺得自己是明星

現時就讀中五的Jasmine，暫時兼顧學業和唱歌尚可應付。在《聲夢傳奇2》奪冠沒令她成為校內風頭人物，老師和同學如常看待她，Jasmine反而覺得自在，「贏了比賽後，在學校有同學恭喜我，食午飯時，其他學生走過來問可不可以合照，感覺有點奇怪和些少尷尬，好彩朋友代我解圍拒絕。直到現在也不覺得自己是明星，只想做番自己」。

雖然就讀男女校，Jasmine稱沒有男生向她表示好感，亦沒有遇到心儀對象，「還未想過談戀愛會點，所以Gin Lee和舒文老師教我，要多聽別人的情歌、睇戲吸收，再加幻想，才可以幫自己更投入用感情去演繹情歌」。