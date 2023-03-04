首開腔談蔡天鳳遇害 郭富城：好震驚好難過

【明報專訊】28歲名媛蔡天鳳遭殺害碎屍，鄺姓前夫一家4人及前家翁情婦被捕後，警方前日再以涉嫌「協助罪犯」拘捕一名41歲男子，被捕者增至6人。蔡天鳳生前活躍時裝界，與郭富城太太方媛是好友，方媛對好友遇害感到極度悲痛，無法接受是事實。郭富城前晚出席電影《斷網》首映禮，首度開腔回應，他表示跟蔡天鳳是朋友，對事件感震驚及難過，他有時間會盡量陪伴太太，並透露方媛有來看首映。現場未見方媛影蹤，相信是避傳媒經其他通道入場。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

郭富城（城城）之前現身馬場，未有回應蔡天鳳遭殺害碎屍事件，他前晚在《斷網》首映禮被問到方媛的心情時說：「要些時間，多謝大家關心。（與蔡天鳳是否相熟？）是朋友，其他不講了，事件好震驚，是好難過的事，不想講太多，太太的心情是人之常情。」

帶太太方媛睇首映散心

城城透露這段時間陪在太太身邊，透露前晚方媛有來睇首映，「我現在完成工作就陪她，今（前）晚我都帶她出來睇這部電影。（想分散她的注意力？）多謝大家關心」。電影開場後，仍未見方媛影蹤，可能是避傳媒經特別通道進場。昨日有報道指蔡天鳳去年11月察覺前夫一家的行為及態度有異常，說話變得刻薄，關係已不像以前好。

前晚《斷網》首映禮除城城出席外，林家棟、黃德斌、譚耀文、胡子彤、顧定軒、導演黃慶勳及監製鄭保瑞亦現身，吸引大批市民和粉絲圍觀。林家棟在台上笑言被鄭保瑞欺騙，稱簽約時說是文戲，拍攝時卻有動作戲，且不失鄭保瑞虐待本色，又笑指與城城為電影宣傳好難受，因對方全程展現父愛，令他忍不住說：「夠啦！」接着眾人切蛋糕及祝酒，預祝電影大賣。

窒林家棟不明白父愛

城城表示今次是繼《寒戰》後相隔11年再與林家棟合作，戲中有很多對手戲，圍繞着他們角力，十分刺激，他說：「現在口罩令解除，大家可以舒服地看電影。」電影講述網絡犯罪，問他們可曾墮入網上騙案？他們表示沒有，但家棟說：「有人打電話來搵我，我問對方有無搵我阿哥，他在差館，對方狂爆粗後收線。」提到他投訴城城為電影宣傳時不停展現父愛，家棟笑說：「他不停講戲中女兒，我受夠了！」城城窒家棟不會明白。家棟笑說：「我現在不明，將來會明，得唔得？」城城指家棟到時會好感動，並說：「現實中我有兩個女，戲中的女兒患先天性心臟病，我將自己為人父的心情代入角色，很體諒角色的心情。這是鄭保瑞本身的經歷，他將對女兒的親情投放在我身上。」問到對《斷網》票房可有信心？城城表示已做了演員本分，對票房沒壓力。

讚孔劉友善 合作睇緣分

城城日前在首爾出席品牌活動，與韓國男星孔劉同場，雖然他較孔劉大14年，但保養得宜，被韓媒封為「雕塑美男」。城城不敢自誇是「雕塑美男」，反讚家棟都很靚仔。問他和孔劉說了什麼？城城說：「他說讀書已看我的電影，我亦跟他說，看過他的《屍殺列車》，好精彩。他真的很高大，為人很友善，我們傾了很多。（可有機會跟孔劉合作？）睇緣分。」至於家棟早前到柏林影展出席電影《命案》觀摩首映，因行程緊密，在當地只逗留60小時，連參觀博物館也沒時間，幸好在超市買了些德國香腸，當手信送給朋友。