擇偶要文靜成熟男 戴祖儀：最盡可大我15年

【明報專訊】戴祖儀、李芷晴及曾比特昨日出席無綫籌款節目《博愛歡樂傳萬家》記者會。戴祖儀表示本月22日28歲生日要開工，預告生日後推出親自作曲的新歌，「相隔一年再出新歌，希望大家知道我是唱作歌手」。她稱有很多異性追求者相約慶祝生日，自認樣貌不差且風趣幽默。可會應約？她說：「溝通吓先，我平時多嘢講，想搵個不怕煩又文靜的男友，可以取平衡，我鍾意成熟點，最盡可大我15年，鍾意被照顧的感覺。」戴祖儀透露節目中會獻唱梅艷芳歌曲，可能會唱《烈焰紅唇》，「我覺得同梅姐好有緣分，但到時上台未知著邊套衫。」李芷晴表示早前為節目到學校拍攝探訪片段，被學生認錯是趙希洛，之後知道她是誰，就不停找她合照，十分熱情。

曾比特唱《有誰共鳴》懶理批評

曾比特4月1日演出環球《想張國榮20周年致敬音樂會》，稱在籌款節目同樣會獻唱哥哥的《有誰共鳴》。對於DJ梁文禮批評翻唱哥哥的歌曲是「集體強姦張國榮作品」，曾比特說：「我覺得每個人都有表達自由，最緊要是我們做好自己。我未成為歌手前經常演繹哥哥的作品，覺得每個歌手都會演繹其他歌手的作品，當然喜歡不喜歡是屬於每個人的自由，我每次演繹別人的作品，都會用自己喜歡的方式及最佳狀態去唱，令到大家認識這首歌，鍾意曾比特已經足夠。」《想張國榮20周年致敬音樂會》據知演出歌手有黎明、許志安、陳慧琳、梁詠琪、蘇永康及炎明熹等。

記者：林祖傑