《新四十二章》刪糖妹獨眼打鬥戲分 網民指結局草草收場 監製稱無計劃開續集

【明報專訊】無綫劇《新四十二章》的尋寶劇情吸引劇迷追看，前晚播大結局，在疫情3年，成為首部劇集於商場舉行「大結局齊齊睇」活動，主角陳豪開心劇集反應好，又可以跟觀眾交流。結局糖妹（黃山怡）飾演的大反派Nasa被一算（鄭子誠飾）開槍射盲右眼，並遭螢嬌（龔嘉欣飾）打到飛落海，之後未再出場。有網民發現早前公開的劇照，有獨眼龍Nasa跟螢嬌等大戰場面，質疑因要刪一集而犧牲該場戲，認為不應該。結局似留有伏線，疑鋪路開續集。監製陳維冠則說未有開續集計劃，稱刪減戲分是時間關係。

前晚《新四十二章》大結局，Nasa遭螢嬌、一算、Mon（江嘉敏飾）、Zoie（鄺潔楹飾）圍攻，最後右眼被一算射盲，再被螢嬌打落海，眾人有個開心結局。不過網民在討論區議論之前公開的劇照中，有Nasa右眼戴眼罩跟螢嬌、Zoie激戰，還有螢嬌、Zoie及章經（陳豪飾）戴防毒面罩。有網民相信是因減一集而刪去這場重頭戲，又有揣測是否因擔心戴防毒面罩較敏感，覺得這樣令結局有點草草收場。章經在尾段指有「不死鳥」謎團未解，網民猜是否留有伏線準備開續集。

監製陳維冠接受《明報》電話訪問，他說度劇本時未有想開續集計劃，只想有少少留白。至於刪減一集，是想配合劇名《新四十二章》，全劇就24集。至於刪Nasa獨眼打鬥戲，是因時間關係，如果日後有機會，再播給大家看。談到防毒面罩被揣測因敏感被刪？他說不關事。

戴耀明自爆對鄺潔楹動真情

戴耀明飾演施朗對Zoie癡心一片，結局慘死Nasa劍下。戴耀明表示入行逾30年，首度「認真」談情，還要悲劇收場，覺得好新鮮亦好喜歡。他坦言拍攝臨死這場戲，對鄺潔楹曾動過真情，之後已抽離。謝嘉怡與王灝兒（JW）結局演出亦令人驚喜，前者濃妝及首度挑戰揸槍，被讚演技進步。JW飾演Frances（譚凱琪飾）妹妹，有落淚戲。

陳豪兌現承諾 與太太去旅行

陳豪、龔嘉欣、周嘉洛、譚凱琪、江嘉敏等前晚現身油塘的商場，出席《新四十二章》睇大結局活動，吸引數百人圍觀，場面熱鬧。鄭子誠獲粉絲送花，全場起哄。陳豪表示很久未試過跟市民齊看結局，好開心劇集反應好，趁機會跟大家交流。口罩令解除，曾戴雙口罩瞓覺的陳豪終於鬆一口氣，但他仍有戒心，去人多地方會戴口罩。他稱新劇押後開拍，便兌現跟太太陳茵媺二人世界去旅行承諾，感謝媽咪和胞兄到時幫手照顧子女。會否兩個去三個返？陳豪笑說：「養小朋友不容易，但我們喜歡BB，多一兩個小朋友都是加多雙筷，現在講都開心。」

周嘉洛對劇集結局有點不捨，笑言每次重溫掌摑江嘉敏的戲分都開心，考慮每年農曆新年都翻看。他主演新劇《痞子殿下2》將開拍，會否似上集被人糟質？他笑說：「今輯好公平，我跟拍檔互相糟質，相信會好開心。」

譚凱琪演奸角上癮 幫龔嘉欣揀男友

龔嘉欣與譚凱琪開心劇集有好成績，期待監製搞慶功宴。回想拍攝過程，龔嘉欣說譚凱琪瞓沙石堆拍了很久，她拍攝醫院昏迷戲真的睡了，林景程用羽毛撩她腳板底才有反應。譚凱琪稱演奸角上癮，不介意再挑戰演反派，也希望繼續跟龔嘉欣姊妹檔合作。龔嘉欣笑指劇中鬍鬚造型獲讚可愛，沒嚇怕人感安慰，稱日籍生意拍檔松岡哲雖不懂中文，但有讚她造型搞笑。有否帶緋聞男友給譚凱琪過目？譚凱琪說：「嘉欣好多朋友我都見過，我會幫眼，幫她找個好男人。」龔嘉欣表示揀對象會問閨密譚凱琪及陳凱琳意見。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com