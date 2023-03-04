感嘆時間快速流逝 張學友親證半年內開演唱會

【明報專訊】張學友相隔8年推出新國語單曲《又十年》，稱初次聽到歌曲時有種來自內心的感動，因歌詞內容跟他的想法和生活的改變都很接近，他說：「歌詞中所寫的事令我想起從前，例如以前會喝酒、約朋友聚會，現在少了。以前看不開或解決不到的問題，現在都變得沒什麼大不了。」他亦對歌詞中「那些轟轟烈烈讓人懷念已經跟我沒有關聯」有深刻感觸，他認為：「轟轟烈烈是年輕時才能有的不顧後果任性，如今回首過往，會有種無法挽留的無力感，面對與自己已無關的不捨時，還是有點難過。」

堅持用《又十年》歌名

學友唱《又十年》眼泛淚光，因有種親身經歷的強烈感觸，但他不認為是歌曲太沉重，只是希望大家要珍惜時間，好好的過、好好的做，就是他現在的心態。他分享一個故事，原來《又十年》本名為《黃金十年》，連監製歐丁玉都讚好，但學友還是堅持用《又十年》這歌名，他解釋：「『又十年』是一句很簡單又常會說出口的話，但對我來說，『又十年』是又過了一個十年，是一種對時間快速流逝的感覺。」學友感觸續道：「在過去這二三十年，每個十年都過得很快，但沒有哪個十年是更重要。」珍惜當下，努力去做想做的事，學着釋懷看待這件事，如歌詞最後一句「還能有多少個十年」。學友早前透露正籌備演唱會，稱準備好就會公布，「不要以為我做過很多次演唱會就駕輕就熟，不一樣的演唱會要面對不同的問題與挑戰。現在可以說的就是，未來半年內我準備開演唱會」。

娛樂組

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