上周與23歲模特兒分手後再爆「母子戀」 傳64歲麥當娜暗撻29歲拳擊手

【明報專訊】現年64歲的美國樂壇天后麥當娜（Madonna）上周跟23歲模特兒男友Andrew Darnell分手，結束短短5個月戀情後，可謂不愁寂寞，有傳新歡正是29歲拳擊手兼教練Josh Popper，後者透過社交媒體上載娜姐合照，其中一張是她輕挽男友巨臂，表現親密，隨即傳出緋聞。不過，據美媒Page Six引述知情人士透露，他倆並非拍拖，加上娜姐喪兄之痛未癒，「母子戀」未必屬實。

麥當娜一向鍾情陽光活力「小鮮肉」，現年29歲的Josh Popper條件完全達標，他是紐約拳館Bredwinners的創辦人、拳擊手兼教練，昨晚（3日）剛上擂台參加拳擊比賽，早前亦亮相有線電視頻道Bravo的真人騷《Summer House》，如此落力爭取曝光機會，難怪被網民質疑他跟娜姐關係不單純。

喪兄之痛未癒

Josh上月透過社交媒體上載他跟麥當娜合照並留言：「我要多謝教練、團隊及拳館拍檔……我有一班出色的朋友在身邊。」或許所指正是跟他搭膊頭的娜姐，從另一合照可見，性格強悍獨立的娜姐忽然變成小鳥依人，輕挽男方健碩臂彎，表現如此親暱，難怪惹來緋聞。

不過，美媒Page Six引述知情人士爆料，原來Josh是娜姐17歲兒子David的教練，後者為參加慈善拳賽而接受特訓，Josh趁機邀請娜姐合照，藉以增加拳館的知名度，難得娜姐大方答應，「雖然Josh年輕力壯，外表亦算吸引，可是娜姐暫時無意拍拖，因為眼前有更重要事情需要處理」，說的是娜姐胞兄Anthony Ciccone上月25日病逝，享年66歲，由於兄妹關係不錯，她仍未擺脫喪兄之痛，加上擔心父親大受打擊，最近經常陪伴左右。

4子女陪綵排

除此之外，娜姐亦趁夏天舉行The Celebration歐美巡迴演唱會前，抽空陪伴子女，昨日她透過社交媒體上載4名子女包括David、Mercy、Stella和Estere照片，其中David負責彈結他，妹妹則坐在電子琴前，盡顯音樂家庭的默契。值得一提的是，去年夏天在演唱會上跟娜姐接吻的26歲饒舌女歌手Tokischa，這日二人亦有自拍，令人好奇她們是否為巡唱進行綵排。