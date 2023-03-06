公開戀情鬆一口氣 方力申與女友感情更鞏固

【明報專訊】方力申（小方）、蘇皓兒、顧定軒昨日參與《點滴是生命》慈善跑。身為榮譽顧問的小方表示近年集中游水，沒有練跑，本來沒打算參賽，臨場遇到朋友，才決定落場當聯誼，順便為新戀情鍛煉毅力；並透露大會曾提議他偕女友葉萱（Maple）出席，被他婉拒，「不好了，她是圈外人，最近發生太多事，費事啦」。

小方前日公開新戀情後，即被狗仔隊追訪，笑言很久沒有成為被追訪對象，發現現在的狗仔隊好有禮貌。他笑說：「想逼我日日放閃？我講過低調，無理由自己開直播。」如果有客戶邀請他與女友情侶檔工作會否接受？小方說：「未想到，不過都幾吸引，出幾錢先？（傳你是『億萬筍盤』？）我無錢，不要信傳聞」。他稱考慮女友就性侵案到韓國上庭前，相約一齊出外旅行散心，「希望3月或4月夾到時間旅行，因為5月後我的工作比較忙」。

舊同事被捕感愕然

小方透露公開戀情後，女友感動又開心，他也鬆了一口氣，「我看了她在紀錄片中的訪問，知道自己要出活動見傳媒，特意寫了講辭，接受訪問對我衝擊都好大，之後有跟女友見面傾偈，感覺我們感情鞏固了」。他有輔導女友如何面對輿論，「女友有看我的訪問，但我叫她不要睇網民留言，因留言永遠令人不好受，我們一齊不看，就不會不開心」。提到28歲名媛蔡天鳳遭殺害碎屍，小方前唱片公司宣傳人員涉嫌協助疑犯潛逃被捕，小方對事件感愕然，說入行後已跟對方共事，但沒有當過他的私人助手，已多年沒見面，知對方已轉行，只維持在社交媒體聯絡。

蘇皓兒新劇有口福

蘇皓兒脫離女團As One後首度參加慈善活動，心情興奮，最近忙拍ViuTV新劇未有時間練跑，今次要負重5公斤水完成15公里山路，擔心狀態不好拖累同行藝人。她笑說：「我跟吳肇軒、談善言合作拍愛情喜劇，好有口福，一邊拍一邊食好多薄餅、點心和粉麵等美食，為上鏡好看，要好勤力減肥，我由50公斤減到47公斤，每日收工後都不敢再食。」

記者：鍾一虹